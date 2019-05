Sigue prófugo el autor de un crimen y la familia de la víctima pide justicia

Foto 1/2 El joven asesinado Foto 2/2 La hermana de Gómez pide justicia

El primero de abril, pasadas las 20, Javier Gómez, de 24 años, había ingresado al hospital Delicia Concepción Masvernat con una herida de arma de fuego en la zona abdominal; posteriormente, en estado crítico, ingresó al quirófano, donde falleció mientras se le practicaba una intervención. A partir de ahí comenzaron las acusaciones, que ya están en Tribunales, entre las familias, tanto del joven asesinado, como de los familiares del supuesto homicida que hoy está siendo buscado por las autoridades porque está prófugo.



En este sentido, Karen Noelia Gómez, hermana del joven asesinado, contó a diario El Sol que la citaron en tribunales "por una amenaza que le hice a una tal Mili, que es la esposa del asesino de mi hermano, ella me denunció porque dice que yo la amenazaba, pero ellos cuando me amenazaban, nunca hice la denuncia, ni nada, porque ellos me tienen podrida amenazándome, me gritan en la calle: `así la pagó tu hermano, como un perro´. Yo pregunto por qué lo mataron si mi hermano nunca les hizo nada a ellos".



"La mujer del asesino nos grita: `ahora la van a pagar ustedes´, pero ella fue a Tribunales a hacerse la víctima y nos echan toda la culpa a nosotros", dijo y afirmó que "en ningún momento la amenacé, yo no sé ni leer ni escribir, no sé cómo se maneja un celular, yo no sé nada, ni firmar sé, como le voy a mandar mensajes de texto".



Finalmente, manifestó que "quiero que aparezca el asesino. ¿Qué hacen la policía y los jueces, los fiscales? Supuestamente no hacen nada. No mataron a un perro, mataron a una persona, a un ser humano y el transa que es el asesino tiene que caer porque todavía anda prófugo", reclamó.