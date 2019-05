Desaparecida hace 29 años: Hubo inconvenientes para excavar en busca de huesos

Desde que el Juez de Garantías, Ignacio Telenta, resolvió reconstruir el archivo por la desaparición de Blanca Sola, la adolescente de 14 años que desapareció el 17 de marzo de 1990, se han tomado declaraciones a personas que de alguna manera u otra tuvieron participación en el caso. Entre ellos, además de los hermanos y familiares de la víctima, también lo hicieron periodistas que a principios de la década del 90 se hicieron eco de la noticia que conmovió a Gualeguaychú.Uno de los periodistas brindó un dato que al magistrado le pareció importante investigar. Se trataba de los dichos de un hombre que afirmó haber trabajado como albañil hace cinco años atrás en unas remodelaciones que la empresa Nuevo Expreso realizó en su predio para colectivos, ubicado entre calles Primera Junta, Perito Moreno y Río de los Pájaros.Este albañil le contó al periodista Fabián Magnotta que durante un trabajo que realizó en la medianera, situada en la parte trasera del predio, halló huesos aparentemente humanos, pero ante el temor de que se parara la obra si se denunciaba lo encontrado, el capataz de ese momento ordenó continuar como si nada hubiera pasado.Lo sucedido quedó en la cabeza de este albañil durante todo este tiempo, porque tenía sus sospechas de que los restos óseos podrían haber pertenecido a Blanca Sola, que fue vista por última vez a sólo cuatro cuadras de ese lugar. El periodista le relató esta información al magistrado y luego, cuando fue convocado el albañil a principios de abril, la reconfirmó.Con esta información, el magistrado decidió realizar un allanamiento el 15 de abril en el predio de la empresa, para realizar las excavaciones y recuperar los restos óseos. Se convocó al testigo para que señalara el lugar exacto donde realizó los trabajos y halló los huesos, pero luego de hacerlo se presentó el gran problema.La zona que marcó el albañil es de unos 20 metros por 20 y se determinó que la tierra que estaba en ese lugar, en donde podrían estar los huesos, se utilizó para rellenar una zona baja, a la que luego le arrojaron arriba una capa de escombros, otra capa de brosa y por último una capa de piedra mora, para nivelar y solidificar el terreno que debía y debe soportar el peso de los micros de larga distancia.La Policía de Gualeguaychú, con el personal de Criminalistica, acudió al lugar con la intención de realizar la excavación, pero ante esta imposibilidad que se presentaba sólo pudieron notificar a la empresa de la medida y abandonar el lugar. La Policía no cuenta con las herramientas suficientes para llevar adelante esta medida porque se necesita de máquinas viales.El juez Telenta está a la espera de un plan de trabajo que presentará la División Criminalística, que consta de varias etapas y demandará varios días. En primer lugar se deberán retirar los colectivos que se encuentran en desuso, que están arriba del espacio a excavar, y luego de ello comenzar a realizar la exploración por parcelas con la ayuda de una máquina para hacer los pozos.El principio de toda esta historia comenzó en diciembre. El albañil se comunicó con Magnotta y le contó sobre huesos que encontró en un terreno baldío que pertenece a la Municipalidad, situado al lado del predio de Nuevo Expreso. El periodista, conociendo la historia de Blanca Sola, realizó la denuncia en la Fiscalía y la investigación de esto quedó en manos del fiscal Martín Scattini.Las tareas de este funcionario estaban orientadas a determinar si estos restos óseos eran de origen humano o animal; y se los remitió al Cuerpo Forense del Superior Tribunal de Justicia de Paraná para que los especialistas confirmaran el origen y si eran factibles a un estudio científico para determinar de qué manera se podría extraer ADN, para luego cotejar el patrón genético con el de los hermanos de Blanca Sola. El informe no pudo precisar lo solicitado y ahora se espera que sean remitidos a un laboratorio científico más riguroso, en Buenos Aires, La Plata o Córdoba.Después que se conoció esta información, de que no se podía precisar el origen de los huesos, el albañil le agregó más información al periodista. Le dijo el resto de la historia, de lo que había encontrado cuando trabajaba en la medianera de la empresa de colectivos. Esa información fue volcada por Magnotta al juez Telenta cuando lo llamó a declarar y a partir de allí se inician las nuevas directivas.En definitiva, por un lado trabaja el fiscal Scattini para determinar si los huesos encontrados en diciembre pertenecen a un ser humano y de confirmarse, tratar de establecer la identidad. Por el otro lado está Telenta que trata de reconstruir el archivo por la desaparición de Blanca Sola y como lo hacía la vieja figura del Juez de Instrucción, ordena cada uno de los procedimientos. Pero hoy por hoy, son dos causas que cursan cada una por su lado. Posiblemente en un futuro se unifiquen. (El Día)