Le robaron la bicicleta y ofrece devolver el dinero si alguien la compra

A un vecino que vive en las inmediaciones de calles Moulins y Concejal Veiga, de Concordia, le robaron una bicicleta del patio de su casa. Según contó, se trata de una bicicleta marca Wolf, y pidió que "si alguien sabe, yo le ofrezco recompensa o cómprenla, yo le devuelvo la plata", dijo.



En este sentido, Agustín Garcilazo expresó ante cronistas de EL SOL que "necesito ayuda de los vecinos de calle Moulins, desde Concejal Veiga hasta más o menos calle Diamante, porque quiero ver las cámaras de seguridad que están sobre Moulins. Quiero verle la cara a quien me robó la bicicleta. Yo sentí ruido en el picaporte del portón de mi casa y cuando salí el tipo ya salía pedaleando, lo corrí como una cuadra, grité para que alguien se le cruzara adelante pero estas ratas tienen suerte y se me escapó porque le iba a reventar las manos por tocar lo ajeno", dijo.



"Lamentablemente, tengo que decir que la policía no va a hacer nada, ni bolilla me dieron, mucho menos tengo expectativas de recuperar mi bicicleta pero yo me voy a encargar de reventarle las manos al que entró a mi casa para que la próxima vez piense antes de tocar cosas ajenas", advirtió Agustín.



Del mismo modo insistió con que "quiero dejar en claro que ofrezco recompensa a quien me pueda ayudar con esto, solo necesito verle la cara y no pienso comprometer a nadie, esto va a ser entre el vecino y yo", aclaró.



"Confío en todos los vecinos que ya están hartos de que les entren en sus casas estos chorros, algo hay que hacer", concluyó el dolorido vecino al lamentar la pérdida sufrida por el robo de su preciada bicicleta. (El Sol)