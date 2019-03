Reconocido DJ cordobés se suicidó tras denunciar que ex pareja lo extorsionaba

El reconocido DJ cordobés Eduardo Vázquez se suicidó en la localidad de San Javier, en Traslasierra, tras haber denunciado que sufría extorsión de una ex pareja.Vázquez, que tenía 37 años, y era muy conocido en el ambiente de la música electrónica, se habría suicidado el pasado sábado y su cuerpo fue encontrado este lunes en un campo de San Javier.En una de sus últimas publicaciones en Facebook con fecha del 29 de enero pasado, el DJ reveló que sufría "depresión" por una presunta extorsión de su ex pareja."Esta chica es cordobesa pero vive en el exterior. A causa de sus mentiras no fundamentadas ante la ley tuve que dejar de hacer lo único que me hacía feliz, tocar música profesionalmente. Se encargó de escracharme en cuanta publicación tuviese que ver conmigo y mi trabajo", relató Vázquez en el posteo de la red social.En diálogo con el canal de noticias TN, Florencia, una amiga de Vázquez, comentó este martes que el DJ "estaba muy angustiado" y que "él mismo decía que había caído en una depresión muy grande que no sabía si iba a poder salir"."La verdad es que la última vez que estuve con él lo escuché muy angustiado. Se lo sentía sin ganas y él siempre fue una persona a la que le brillaban los ojos cuando hablaba de sus proyectos", relató la amiga.Además, Florencia mencionó que la ex pareja, lo acusaba de "abortista" y de "golpeador" y que se encargó de "crear perfiles falsos en las redes sociales y de escracharlo en todo lugar donde podía"."Ella nunca presentó nada ante la justicia y así fue como Edu poco a poco se tuvo que alejar de su carrera", señaló.