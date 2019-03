Caso Nahiara: "Yanina Lescano es la responsable de todo", apuntó Cristo

Sociedad El martirio de seis meses que tuvo Nahiara en la casa de su padre antes de morir

Miguel Cristo, el padre de la niña de dos años que falleció tras una feroz golpiza, fue trasladado esta semana, en tres oportunidades, desde la Unidad Penal Nº1 de Paraná hasta el Palacio de Tribunales para su sometimiento a una pericial que se desarrolló en la sala de Auditoría Médica, según pudo constatarEn la oportunidad, el imputado por la muerte de su propia hija, responsabilizó a su pareja, Yanina Soledad Lescano, por el crimen de la pequeña."Que averigüen quién es Yanina Lescano. Ella es la responsable de todo", apuntó Cristo ael programa que se emite por"No tengo nada que ver, la responsable es ella", insistió."De todo es responsable ella, de todo", indicó Cristo. "Que la investiguen a ella", remarcó, al tiempo que, según dijo, "no fumo, no tomo, no me drogo"., al dar cuenta, según dijo, de las situaciones de violencia a las que era sometida por Cristo.Sin embargo, el padre de la pequeña reiteró que fue la mujer quien "tenía amenazados a todos". Y en ese sentido echó mano a las primeras versiones que señalaron sus padres, respecto a la práctica de "brujería" por parte de la mujer."Ella me obligaba a comportarme así. Hacía brujerías. Me hacía bañar con hojas, vinagre, mieles", señaló Cristo, al tiempo que advirtió: "Me tenía amenazado con un revólver, una pistola".Se constató que sobre su brazo, Cristo lleva tatuado el nombre de la pequeña fallecida.Miguel Cristo está imputado del delito de "Homicidio agravado por el vínculo", por el que la pena prevista, es la prisión perpetua.