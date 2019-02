Contratos: Extienden la prisión preventiva para dos contadores acusados

Papel preponderante

No hay fundamentos

Marina Barbagelata, la titular del Juzgado de Garantías Nº 1 de Paraná, decidió ayer extender por dos meses más la medida de prisión preventiva dictada para los contadores Gustavo Pérez y Ariel Faure mientras prosigue la causa en la que se investigan irregularidades con el manejo de los contratos en la Legislatura de Entre Ríos.La extensión de la prisión preventiva había sido solicitada por los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry.Los abogados defensores Miguel Cullen, Guillermo Vartorelli y Leopoldo Cappa apelaron la decisión e hicieron reserva del caso federal.El 6 la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a las impugnaciones interpuestas por los defensores de Flavia Beckman, Esteban Scialocomo, Hugo Mena y Alfredo Bilbao, y decidió revocar su detención preventiva, indicóPara pedir la continuidad de la medida, Aramberry señaló: "Subsisten las razones por las cuales se otorgó la medida".Luego el fiscal marcó "la gravedad de conductas desarrolladas por los imputados", y mencionó "el riesgo procesal" por "la mecánica del ilícito cometido, la posición dentro de la organización de los imputados y vínculos que crearon en el derrotero delictivo", según consignó Análisis Digital. "Los niveles de alarma no mermaron con el transcurso de la investigación", señaló, y solicitó que "los testigos lleguen incólumes al juicio".Para fundamentar los pedidos, Aramberry dijo: "Tanto Pérez como Faure tuvieron "un papel preponderante. Pérez era funcionario público, organizador y diagramador de la sustracción y actor determinante a la hora de ocultar evidencia. Hace tiempo que se desempeña en Servicio Administrativo de la Cámara de Senadores, y estaba encargado de contratos de locación de obra. Fue subdirector y director", aseguró.Por su parte, Yedro indicó que existen riesgos de entorpecimiento, y dijo que efectivamente se concretaron cuando comenzaron los allanamientos en el marco de la investigación. "Hay una comunicación entre Pérez y Mena Giovenni de esos días sobre un allanamiento y se pregunta si revisaron el galpón"."No se han dado fundamentos novedosos que justifiquen la extensión de la prisión preventiva, no se dijo cuál es la necesidad de la extensión de la prisión preventiva. No se probó presión a testigos por ejemplo. Y en este marco no podemos desconocer lo que dijo la sala penal con otros coimputados. Ese es un fallo que la Fiscalía no recurrió. El Superior Tribunal desechó las prisiones preventivas por estar asentadas en invocaciones genéricas, sin especificar hechos concretos y la subsistencia de ese riesgo, con el mismo fundamento de la complejidad de la causa que utilizó la Fiscalía para pedir las medidas restrictivas", sostuvo por su parte Miguel Ángel Cullen, uno de los abogados defensores.