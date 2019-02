Caso Nahiara: Informe sugiere esperar que la madrastra recupere su salud

Sugerencias

La madrastra de Nahiara

En un informe psicológico-psiquiátrico del Equipo Pericial Forense del Departamento Médico Forense de Tribunales se sugiere que Yanina Soledad Lescano (acusada de omitir salvar a la beba asesinada a golpes por su padre, quien es su pareja) recupere la salud para luego evaluar si se encuentra en condiciones psíquicas de atravesar un proceso judicial.Fiscalía fue notificada del informe que podría echar por tierra con la indagatoria y la prisión preventiva de la mujer. Fiscalía conocía el informe y lo citó en la audiencia.Ese breve informe forense dejaría sin efecto la indagatoria y el dictado de la prisión preventiva que por 57 días dispuso el martes 12 el juez de Garantías N°3, Elvio Garzón, en relación a la situación procesal de Lescano, que es la pareja de Miguel Ángel Cristo, quien está acusado de dar muerte a su hija Nahiara Luján, publicóLa pequeña tenía dos años cuando ingresó el jueves 7 al hospital San Roque con un severo cuadro de desnutrición e importantes lesiones por golpes, y quemaduras por líquidos y cigarrillos, según sostiene el Ministerio Público Fiscal.El informe, que lleva las firmas de la psicóloga, Aranxaxú Ormache, y la psiquiatra Janet Schaumburg, que entrevistaron a Lescano el martes 12 de febrero, consigna que "nos dirigimos a usted en relación al artículo 70 del Código Procesal Penal (CPP) a fin de informar que en el día de la fecha entrevistamos en Alcaidía de estos Tribunales a la señora Yanina Soledad Lescano", afirma y añade que "al momento de desarrollarse la evaluación se encuentra atravesando estado puerperal, y según refiere,(por el lunes 11) habría sido dada de alta en el Hospital Materno Infantil San Roque y trasladada al edificio de Tribunales."."Se encuentra adecuadamente orientada en tiempo, espacio y persona. Sus funciones psíquicas aparentan conservadas., por lo que entendemos oportuno,que un proceso judicial requiere. Todo ello en pos de conservar su salud".Finalmente, sostiene que "por las razones expuestas,(sic) actual".Fuentes judiciales indicaron aque los fiscales conocían el informe que les fue notificado por la Mesa de Información Permanente (MIP) de Tribunales el mismo martes 12 alrededor de las 13.La audiencia donde Lescano prestó declaración indagatoria, cuando un informe de un organismo del mismo Poder Judicial sugería que no lo hiciera, se realizó a las 19 y culminó después de las 22.En este sentido, se señaló que en aquella audiencia los fiscales sostuvieron que "del informe del artículo 70 surge de que (sic) la imputada Lescano comprende la criminalidad del hecho que se le achaca, que se le imputa, que se le endilga, hecho realmente gravísimo, que?".Además, se indicó que la defensa de la mujer, a cargo de Patricio Cozzi y Ricardo Bordato, pidió una audiencia de revisión de las medidas adoptadas por Garzón.Así, se precisó que la jueza de Garantías N°1, Marina Barbagelata, desestimó el pedido sosteniendo que, aunque el pedido de los defensores se realizó para abordar una situación distintas y de otra gravedad, puesto que se trata de analizar si no se está sometiendo a un proceso judicial a un persona que, al menos por el momento, no está en condiciones de soportarlo.