Nueva víctima de la estafa con el engaño del premio de $ 100.000 y un TV

Las estafas telefónicas se han convertido en una modalidad de delito habitual, pero que no dejan de perder efectividad para engañar a las personas.Otra vez la estafa del premio de $ 100 mil y un LED TV de 55 pulgadas, otorgados por la petrolera extranjera Shell. Un hombre de La Paz, recibió esta semana un llamado proveniente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el que un hombre con tono "cordobés", se presentaba como, representante de la empresa "Shell".El engaño se basa en que la empresa, le ofrecía ganar un premio de $ 100 mil y un LED TV de 55 pulgadas, a cambio de dirigirse al cajero automático y brinde los datos de su cuenta para que le hicieran la transferencia del premio.El sujeto pedía concurrir a un cajero y que enviara el número del mismo, al momento de hacer la transferencia del premio.Personal de Comisaría Primera de la ciudad de La Paz, recibió una denuncia de un hombre domiciliado en calle Chacabuco, quien había sido estafado. Además, le expresaron que para efectivizar la entrega del premio, tenía que depositar en un centro de pago la suma de tres mil pesos ($3.000), la cual realizó, señalóLa víctima, al no tener más respuesta de su premio, se dirige a la Estación Shell ubicada en la ruta, donde le informaron que "eso no existía". Tras el hecho, realizó la denuncia.