Joven salvó su vida milagrosamente al salir despedida de un auto que volcó

Alrededor de las 13.30 del domingo se produjo otro siniestro vial en la ruta Provincial 39, protagonizado por dos vehículos, uno de los cuales salió desviado a la banquina y tras caer en un profundo desnivel, terminó con sus ruedas hacia arriba.Una camioneta habría sido la que generó el accidente al cruzarse al paso de un Chevrolet Corsa, cuando ambos circulaban rumbo al oeste, tras lo cual vecinos de la zona habrían reaccionado violentamente contra la mujer que iba al volante, que detuvo su marcha.No obstante, la misma se retiró en dirección al Barrio del Club Universitario de Concepción del Uruguay donde la esperaban en una reunión, con la intención de pedir ayuda, ya que no tenía señal en su teléfono.Mientras esto sucedía, particulares prestaron ayuda a la joven Gimena Garnier de 25 años, oriunda de Caseros, que conducía el Chevrolet y salvó su vida milagrosamente al salir despedida del auto, ya que de haber quedado en el habitáculo habría quedado aprisionada con el techo literalmente hundido hasta el asiento.Inmediatamente llegaron al lugar una unidad de Vida Emergencias, personal de la Policía de Entre Ríos y Bomberos Voluntarios, mientras se confirmaba que Garnier presentaba golpes y excoriaciones que no llegaron a revestir gravedad.Con el correr de los minutos, conocidos de la conductora de la camioneta que se fue del lugar, remarcaron que no se fugó, sino que ante la situación y la falta de comunicación, fue a pedir ayuda. Agregaron además que no se cruzó, sino que maniobró hacia la banquina para tomar al sur y esto habría asustado a la conductora del Chevrolet y generó el despiste.