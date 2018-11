Las hipótesis que rodean al crimen por el presunto robo de una bicicleta

Policiales Asesinaron a un joven que intentó impedir el robo de una bicicleta en Paraná

Lautaro Mioletto (22) continúa detenido por su presunta vinculación en el crimen de Joel Micle Damonte (25). El violento hecho de sangre de sangre se registró este miércoles sobre calle Valentín Denis, más precisamente, en el barrio Cáritas de la capital entrerriana, ubicado en la zona noroeste de Paraná, pudo saberEn relación a la hipótesis del robo, el jefe de la División Homicidios, Horacio Blazón, indicó aque "nadie avisó que hubo un delito anterior".Si bien, para los investigadores no se descarta ninguna hipótesis, "los esfuerzos se concentraron en individualizar al agresor para determinar su responsabilidad". Y en ese sentido mencionó que "el patrullero lo detuvo a las cuatro cuadras"."El detenido, según lo que surge en la causa, estaba solo y al 911 no había entrado ningún llamado anterior informando de algún posible delito", insistió el funcionario policial.Mioletto permanece detenido y se continúan tomando entrevistas a vecinos de la víctima para determinar qué fue lo que ocurrió."Se trabajará en el domicilio de la víctima donde supuestamente se podría haber originado una discusión previa para poder tener la certeza de qué fue lo que motivó este desenlace", adelantó el comisario.Y en la oportunidad, reveló que Mioletto "ha tenido cuatro ingresos en los últimos dos meses por delitos robos y hurtos"."Al tener el aviso de que anteriormente podría haber surgido algún hecho delictivo se investigan todas las circunstancias para aportarlas a Fiscalía y tener la certeza de cuál fue el motivo que originó este desenlace", explicó el funcionario policial.Se recordará que en relación a la investigación por el homicidio de Damonte, la fiscal Paola Farinó confirmó a este medio que la lesión que le dio muerte fue provocada con un hierro del 8, que tenía una punta afilada.Punto aparte, Blazón encomendó a vecinos que ante cualquier hecho delictivo, que den aviso al 911, "que no traten de solucionar algún problema personalmente porque para eso está la Policía".