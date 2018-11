"Hay ausencia probatoria en contra de Zanandrea", entendió su abogado

Rafael Briceño mencionó que Martín Zanandrea está imputado como copartícipe en la causa de "abuso sexual con acceso carnal".



Zanandrea "está con prisión preventiva de 12 días, que creemos que va a ser revisada y vamos a poder hacer recuperar la libertad de Zanandrea antes de esa fecha", afirmó a Elonce, el letrado.



Comentó que han aportado "capturas de pantalla del celular del padre (de Zanandrea), en donde surge que muchas horas antes incluso de la denuncia de la joven, a raíz de lo que sucedió a través de las redes sociales, mi cliente había sido derivado por su padre a un abogado a quien conocía y le fue recomendado. El doctor le había aconsejado presentarse a primera hora, en Fiscalía".



"Antes de la denuncia me comuniqué al teléfono de la fiscal auxiliar de turno, interesándome por la situación de Zanandrea, pero no me dieron ninguna respuesta porque no encontraron datos, ya que la denuncia fue realizada en horas posteriores, en la noche", relató el abogado.



Mencionó que al no haber declarado Zanandrea, "me atengo a lo que dice la joven: nunca sostiene que mi cliente la intimidara, la amenazara, la golpeara, ni siquiera que no estaba dispuesta a mantener algún acercamiento sexual con él. Es más, en una captura de Instagram, que publicó diario El Sol de Concordia, ella expresa que se siente culpable por no haber puesto más límites o haber sido más clara, o algo así. De esto se desprende que a mi cliente no le hizo ninguna manifestación en contrario".



Entendió que "el fiscal ya tendría que haber fijado una audiencia para que declare el funcionario policial que estuvo en la intersección de Alberdi y Rioja, y no avizoró la presencia de Dachary, que estaba con mi cliente, que lo ayudaron a fugarse, etc, como afirmaron. Son viles mentiras, que incluso han sido desmerecidas por el propio funcionario que se entrevistó en forma privada con nosotros, necesitamos que lo haga ahora ante el fiscal o ante el juez".



Para el letrado "no hay nada para sostener la acusación de Zanandrea en cuanto a los hechos, aunque ahora seguro van a tratar de ensuciarlo, pero no hay nada en contra de él. La chica sostiene que el consorte de causa es quién la golpeó y al que le dijo `pará` fue a él. Aparentemente siguieron manteniendo relaciones luego de la intervención que se le adjudica a Zanandrea".



"En las redes sociales se dicen tantas cosas", aseveró.



Insistió con que "hay una ausencia probatoria en contra de Zanandrea". Elonce.com.