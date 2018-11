La desesperación de una familia tras un robo y el extravío de uno de sus hijos

Malvivientes ingresaron a una vivienda y se alzaron con dos garrafas. Lo hicieron en horas de la madrugada mientras la familia dormía. Lo particular del caso fue que tras el robo, el hijo más pequeño de la pareja apareció en la casa del vecino, en calzoncillos, con su mochilita y una pequeña frazada.



En episodio se registró este sábado en Concordia, en un domicilio ubicado sobre calle Villaguay al 800, en barrio Sendrós.



De acuerdo al parte policial, los ladrones ingresaron por una ventana de la cocina de la casa, y se alzaron con dos garrafas.



Cuando el dueño de casa despertó para ir al baño, observó las luces prendidas, y en ese momento se percató que había sido víctima de un robo a su propiedad.



Pero tal fue la desesperación del hombre cuando fue hasta la habitación de su hijo de siete años, y éste no estaba, no lo hallaba por ningún lado de la casa.



Según el parte de la fuerza, desesperado, el hombre comenzó a buscarlo, hasta que un vecino le informó que el pequeño estaba con él, que lo había visto pasar por el frente de su casa a las 2 de la madrugada, perdido, y como lo reconoció, lo hizo ingresar a su domicilio.



Al parecer, el niño se encontraba en el baño cuando los ladrones ingresaron a su casa, y que él, según le contó a su padre, salió a buscar ayuda con los vecinos.



El pequeño solo tenía puesto un calzoncillo, una camiseta, y llevaba consigo, una mochila con útiles escolares y su frazada.



Con el avance de la investigación, entrevistas a los familiares y vecinos, el fiscal desestimó que el menor haya sido raptado durante el robo. Y apuntó que el pequeño pudo haber escapado de la casa, atemorizado por la presencia de los ladrones.