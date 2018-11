Rómula Arrúa "fue vista en la Terminal de Paraná"

La mujer que está siendo buscada fue vista en la Terminal de Paraná, fue captada por las cámaras de seguridad de la Terminal el día que desapareció.



De acuerdo a la información que trascendió, Rómula fue registrada por las cámaras de seguridad de la Terminal de Ómnibus el pasado jueves 25 de octubre en horas de la tarde. Tenía un bolso y se presume que tomó un colectivo hacia otra ciudad.



La Policía ya cuenta con este dato y sirve para ir definiendo la hipótesis que manejan. Ahora, cotejarán las filmaciones de las cámaras y consultarán a las distintas empresas quién vendió algún pasaje a la mujer y con qué destino.



Ángel Ricle, jefe de Investigaciones de la Policía, destacó cómo avanza la causa y cuáles son las pistas que están siguiendo. En este sentido, reconoció que también estuvieron chequeando datos que distintos videntes aportaron a la familia. "Han aportado datos a la familia que nosotros los hemos corroborado. No hemos tenido fruto en relación a esto", indicó.



Asimismo, Ricle aseguró que avanzan en los testimonios de las personas que viajaron junto a ella en el colectivo de la Línea 9. A partir de los datos de tarjeta SUBE, comenzaron a contactar a los pasajeros que tomaron el transporte en el mismo horario y recorrido. "Se trata de hablar con la gente que estuvo", dijo.



Por otro lado, la investigación tuvo en cuenta llamados de testigos de dicen haberla visto. "En el transcurso de ayer y hoy hubo llamados dando aviso de que habían visto una persona con las características de esta señora. Toda esa información se ha chequeado, pero con resultados insatisfactorios", afirmó.



Precisó además que mantienen constantemente entrevistas con la familia y hay otras pruebas en proceso. "Estamos esperando pericias de teléfonos, de cámaras de la zona y de donde pudo haber ido esta semana. No me adelantaría a nada hasta que no tengamos los resultados de todo y poder dar con el paradero", señaló.



La Voz901.