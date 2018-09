Le destrozaron las puertas y el capó del auto para robar la batería

Foto 1/2 Foto 2/2

El domingo comenzó de muy mala manera para una familia de calle Bolivia de la ciudad de Concordia, cuando descubrieron que le habían violentado la puerta de la cochera.



"No es sólo el robo, también son los daños. ¿Dónde está la justicia?", se preguntaba el dueño de casa, cuando daba cuenta que había sido víctima de esta modalidad delictiva.



Ayer, los delincuentes le rompieron la puerta del garaje y así pudieron ingresar a la cochera donde la familia guarda un automóvil VolksWagen Gol Trend, color rojo.



Los delincuentes hicieron de lsa suyas y destrozaron las puertas y el capó del automóvil, mientras las llaves estaban puestas.



"No había necesidad de romper, las llaves estaban puestas; pero, igual rompieron las puertas y el capó. Ya no se puede tener nada con estos malandras", dijo indignado el propietario del vehículo.



Sólo se pudieron llevar la batería y nada más, y además rompieron las puertas de la entrada del garaje.



Los vecinos de la cuadra contaron a Diario El Sol que en la zona se registraron otros robos en automóviles bajo esta misma modalidad.