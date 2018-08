Violento asalto a mano armada en un tambo: Se llevaron dos terneros en el baúl

Dos malvivientes asaltaron un tambo y privaron de la libertad a un empleado en Aldea María Luisa, alrededor de las 19 del jueves. Tras ello, el hombre de 44 años de edad, pudo liberarse de las ataduras y dar aviso a personal policial.



Fue a partir de entonces que se produjo una persecución, que se inició en la zona de la localidad de Racedo, por la ruta 12, la cual finalizó en jurisdicción de la Comisará 15 de Paraná.



En el lugar la Policía detuvo un vehículo Seat Córdoba, cuyos ocupantes abandonaron el rodado y escaparon por la zona de campos, hasta que fueron interceptados por los uniformados en un rastrillaje realizado por la zona.



El subjefe de la Comisaría de María Luisa, Héctor Lumiz, confirmó a Elonce TV que en la huida, los delincuentes dispararon contra la policía, sin que se produjeran heridos ni daños en los patrulleros.



En el rodado trasladaban diversos elementos sustraídos de la propiedad rural, entre ellos dos terneros, que eran llevados en el baúl.



Pese a las pruebas que obran contra estas dos personas, la Fiscalía dispuso que las mismas fueran sólo identificadas, pero no su detención. Se argumentó que quedaron supeditados a la causa dado que no fueron apresados en el lugar donde se detuvo el auto, por lo cual no se los puede relacionar directamente con el hecho



Mientras tanto, el hombre que fue víctima del feroz atraco, padeció lesiones en el rostro y el cuero cabelludo.



"El trabajador expresó que no conoce a los malvivientes, quienes ingresaron a la propiedad con la rueda de un vehículo. Le pidieron ayuda para inflarla y en ese momento se produjo el asalto", confirmó Lumiz a El Despertador.