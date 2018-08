Robaron y causaron destrozos por décima vez en el año en la escuela Esparza

"El sábado a las 12 de la noche, me sonó el celular, por un nuevo hecho de robo. A las puertas, directamente, las arrancaron", indicó la directora dela escuela Esparza de Paraná.



"El oficial que me esperó a las 8 de la mañana, estaba pálido. No sabía cómo contenerme. No quería que yo llegara sola a pararme para ver los destrozos. Cuento esto para que se tome idea de la magnitud de los destrozos, más allá de lo que se robaron", añadió Hilda Leguizamón en declaraciones a Radio La Voz.



Acotó que "la Policía recuperó una amasadora industrial, que debe costar más de 40 mil pesos. También se robaron una balanza digital, que no es tan cara", puntualizó.



Enseguida reclamó a los políticos que se ocupen "del tema drogas, y lo que conlleva: inseguridad, violaciones, todo".

Asimismo, señaló que el establecimiento ha sufrido, en lo que va del año, 10 robos.



"Y hubo otro hecho que nos dio risa, entre tanto sufrimiento. Es la tercera vez que han paseado esa amasadora por la escuela. Indudablemente, la deben tener vendida ya", sentenció.



Los ladrones también se llevaron toda la mercadería: harina, tomate y aceite "Pero la vez anterior se llevaron 100 platos de vidrio", completó.