Una moto y un auto, protagonistas de un nuevo choque en la ciudad

El accidente nuestro de todos los días se registró este viernes en la intersección de calles Newbery y Bordón, donde se produjo el impacto entre una moto de 110 cc y un automóvil Ford Ka (modelo nuevo), color blanco.En diálogo con, el hombre que conducía el vehículo Ford, contó que "veníamos cruzando la avenida cuando un camión que circulaba por la misma dirección me hace seña de luces para pasar; me largo a pasar y en la mano contraria venía una chica conduciendo una moto de baja cilindrada y me impacta en la cola del vehículo".El automovilista dio cuenta que tras el choque, la joven que iba en la moto "hizo maniobras raras" hasta que finalmente perdió el control y cayó al asfalto. En tal sentido, agregó que "iba con una caja muy grande, cargada de cosas, supongo que estaba apurada por la velocidad a la que venía".Tras el golpe, "estaba muy dolorida y fue llevada en ambulancia" al hospital San Martín. El hombre destacó que la motociclista llevaba el casco colocado, lo cual evitó lesiones de gravedad."Estamos todos bien, fue un mal momento que estamos viviendo y lo más importante es la salud de la señorita", indicó finalmente.