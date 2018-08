Robaron dinero en dos departamentos: para la policía hubo "un entregador"

Foto 1/2 Foto 2/2

Los robos se registraron en horas de la mañana de ayer, en los departamentos "C" y "D" del sexto piso del edificio de calle Urquiza 826 de Concordia, en ambos casos robaron sumas de dinero en efectivo.



El portero del edificio, relató a El Sol que los delincuentes habrían ingresado en un descuido en que la puerta principal estaba abierta, a las 10.30 horas aproximadamente. "No sentí ruidos ni vi nada, entraron al sexto C y al D (contiguos), barretearon las puertas (de los departamentos) para entrar y se llevaron dinero, según lo que me dijeron", contó.



Si bien no se informó la suma de efectivo robada, existe la sospecha que los autores del robo, tenían información que en esos departamentos había plata: en uno vive una profesora de idioma y en el otro un empleado municipal, a cargo de un área de la Municipalidad de Concordia. "Yo digo que algo pasó, tal vez comentaron por ahí que tendrían plata y por eso entraron".



El edificio no cuenta con cámaras de seguridad, lo que hace más difícil la tarea de identificar a los delincuentes.



Ayer, en las primeras horas de la tarde personal policial realizó las pericias en los dos departamentos y mantuvieron entrevistas con los propietarios, quienes en horas de la mañana se encontraban trabajando. Los efectivos insisten en la figura de un datero o entregador.