Hermanos detenidos por venta de droga fueron encarcelados

Dictaron prisión preventiva a una mujer y un hombre imputados de narcomenudeo. Se trata de los hermanos Marta Elizabeth Lucero y Héctor José Lucero. En tanto se liberó con medidas de coerción a una joven.

Se trata de las personas aprehendidas por la policía en los procedimientos contra el narcomenudeo realizadas el pasado fin de semana en la zona de calles Lacava, entre 7 y 8 del norte, en Concepción del Uruguay.

Los detenidos, patrocinados por los defensores particulares José Pedro Peluffo y Daniel Cedro, deberán permanecer detenidos en unidades penales provinciales. En la UP 4 se alojó a Héctor José Lucero y en la UP6 de Paraná a Marta Elizabeth Lucero.

La joven quedará a cargo de la pareja de Marta Lucero (que sería su cuñado), con medidas que le impiden cambiar de domicilio y acercarse a los testigos de actas, ni comunicarse con ellos por cualquier medio.

Esta libertad se debe a que no está fehacientemente comprobado cuál fue el grado de participación de la joven que se presume secundaria o si no tuvo nada que ver y solo se encontraba en el lugar.



La acusación

Enumeró el fiscal Fernando Martínez Uncal las sumas de dinero, drogas, telefonía celular, el arma y vehículo secuestrado en la oportunidad. Manifestó asimismo que durante la pesquisa, se vio a varias personas concurrir al lugar y retirar pequeños envoltorios contra la entrega de dinero.

Señaló que los acusados han atentado contra la salud pública, siendo sus víctimas los consumidores de edades variadas que concurrían al lugar y a quienes ellos vendían las drogas.



Recordó también el fiscal Fernando Martínez Uncal, que ese día los procedimientos comenzaron a las 17 y culminaron a las 00:00 horas, soportando los efectivos policiales durante ese tiempo el hostigamiento de "vecinos" de los acusados, quienes causaron daños en los patrulleros y debieron ser repelidos por la autoridad policial, que recibía una gran cantidad de piedras sobre ellos.



De las investigaciones previas se desprende que ambos hermanos Lucero procedían a la venta de drogas (cocaína y marihuana) al menudeo y ahora deben enfrentar las consecuencias.



No se opuso la defensa

No se opusieron a la medida solicitada por la Fiscalía los defensores de los acusados. La revisión de la medida está prevista para el mes de noviembre del presente año.



De ser condenados por estos hechos de los que la fiscalía los considera a prima facie responsables, los Lucero enfrentan una pena de cumplimiento efectivo que va de 6 a 15 años, publica el diario La Calle.