Adelantamiento indebido en Ruta 11 provocó vuelco de auto que evitó chocar

Un automóvil Renault Fluence, en el que viajaba el conductor, su pareja y su hija de dos años, volcó esta tarde en la Ruta 11, a la altura del kilómetro 14, entre las localidades de Colonia Ensayo y Oro Verde.El accidente de tránsito ocurrió antes de las 15, en jurisdicción de Colonia Ensayo y si bien el conductor del Renault fue trasladado a un nosocomio en la ambulancia del Hospital Fidanza, por un golpe en el rostro, la herida no revestía gravedad.Según indicó el personal policial a, estas personas no sufrieron mayores lesiones, debido a que llevaban colocado el cinturón de seguridad y el bebé, viajaba en la sillita reglamentaria y el correspondiente cinturón.La pareja del conductor, comentó que un automóvil circulaba en contramano, ya que se adelantaba a otro vehículo en zona prohibida por doble línea amarilla.En ese momento, el hombre de apellido Jacob que comandaba el Renault, se baja a la banquina y debido al desnivel de la calzada, se produce el vuelco del automóvil, contó la mujer que viajaba como acompañante. La familia es oriunda de Crespo y no sufrieron heridas debido a la utilización del cinturón de seguridad.En el lugar, trabajó personal de Comisaría Colonia Ensayo, Bomberos de Aldea Brasilera, y la ambulancia del Hospital Fidanza.