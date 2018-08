Nueva ola de secuestros virtuales:víctimas entregaron casi medio millón de pesos

En las primeras horas de la madrugada de este miércoles, más precisamente entre las 00.40 a las 3.35, se registraron más se doce llamados telefónicos a los domicilios de distintas personas domiciliadas en la ciudad de Victoria, con la metodología de los denominados secuestros virtuales.



En dos casos, los delincuentes se alzaron con una importantísima suma de dinero. Según informaron desde la Jefatura Departamental de Policía de la ciudad de las Siete Colinas a Elonce.com, se llevaron casi medio millón de pesos, entre moneda nacional y dólares.



Sobre la modalidad de los llamados, el comisario José Francisco Burán, Jefe Departamental, contó al programa El Despertador de Elonce TV que en primer momento la comunicación se establecía con la línea fija de los damnificados, donde la voz de un hombre les hacía saber que tenían a la hija o una familiar secuestrada y de fondo se hacían escuchar gritos pidiendo auxilio. Tras ello, se exigía una suma de dinero por el rescate. Asimismo, les solicitaban números de celulares existentes en la casa y los llamaban inmediatamente para mantener las líneas de comunicación ocupadas.



Si bien se sabe que fueron más de una docena los llamados que se recibieron en los distintos domicilios victorienses, hasta el momento sólo tres personas radicaron la denuncia en la Policía, dos de las cuales cayeron en la trampa de los delincuentes y entregaron el dinero.



La primera denuncia fue formulada por una mujer de 43 años, domiciliada en calle Alem, quien recibió el llamado del supuesto secuestro de un familiar a las 2 de la madrugada. Presa del miedo, colocó en una bolsa de consorcio U$S 15.000 y la arrojó a la vereda, y por indicaciones del estafador que la tenía al teléfono celular, ingresó a su casa y se encerró en el baño, tirando la cadena, momento preciso en el que el dinero era levantado por un vehículo hasta ahora desconocido. La mujer dio aviso del hecho a la hora 03.40.



El segundo hecho consumado se concretó a las 03.35, cuando un hombre de 65 años, que vive sobre calle Bartoloni; embolsó la suma de $ 49.000 y U$S 1.000, arrojándolos en la esquina de Ezpeleta y Bartoloni, encerrándose en el domicilio y con las mismas indicaciones que había recibido la otra vecina.



También radicó la denuncia una señora de 44 años, domiciliada sobre calle Alem, quien recibió a las 01:04 horas un llamado al teléfono fijo y luego la llamaron también al celular, pidiéndole una recompensa por la vida de su hija, caso contrario la mataría. Al contestarle que no tenía dinero, le consultaron si se llamaba Celeste, y al contestarle que no, cortaron la comunicación.



Vale destacar que la zona donde se concretaron las estafas es en pleno centro de la ciudad.



Sobre los llamados, se señaló que los tonos de voz indicarían que las personas que realizaban los mismos serían "porteños" o "rosarinos".



Desde la Policía de Victoria, se prosiguen con las diligencias investigativas y reiteran a la ciudadanía que estén alertos y atentos a estos tipos de llamados que generalmente apuntan a personas mayores que viven solas. Ante cualquier sospecha de un llamado, se debe cortar inmediatamente la comunicación, y dar de inmediato aviso al Comando Radioeléctrico.