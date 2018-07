Murió una interna en la granja penal de Gualeguaychú

En horas del mediodía se comunicó el deceso de una interna en la granja penal de Gualeguaychú. El Jefe departamental de policía, Carlos Fabián Pérez, confirmó que, en un episodio que se investiga, falleció Jeannette Gutiérrez de 23 años.



Se trata de una mujer que cumplía condena por robo agravado por el uso de arma blanca.



De acuerdo a lo que publica ElDía la interna habría sido alojada en una celda de aislamiento como represalia a una pelea que se había originado entre la población carcelaria que existe en la UP9. En ese lugar, Gutiérrez habría tomado la determinación de quitarse la vida. Aunque aún, las circunstancias del hecho, se investigan.



El fiscal Martín Gil ordenó el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial y el jueves por la mañana se realizará la autopsia para confirmar la causa del fallecimiento. Los hechos que protagonizó Gutiérrez Mónica Janet Gutierrez había sido condenada a principios de abril a una pena de 4 años por robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa y robo simple. La sentencia la recibió junto a su pareja, Osvaldo Torcuato Gutiérrez, que actualmente purga una condena de 4 años y 6 meses de prisión en la Unidad Penal 9 por los delitos de robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa, robo agravado por escalamiento en grado de tentativa, robo simple y hurto agravado por escalamiento, recordó ElDía.



Estas dos personas ya habían recibido una sentencia en febrero del 2017, pero mientras el fallo se discutía en Casación, continuaron con su vida delictiva y en abril pasado se les confirmó una pena única por todos los hechos.



El 9 de mayo de 2016 quedaron involucrados en un caso que trascendió la opinión pública: Fueron investigados de ser quiénes asaltaron a una mujer y a su hijo de 8 años en una vivienda de calle Rosario al 200 de Gualeguaychú. En esa ocasión, una pareja tocó a la puerta vendiendo una rifa, y mientras la dueña de casa los atendía, ella le solicitó permiso para ingresar al baño.



La propietaria accedió sin pensar que segundos después esa mujer se transformaría en la persona que le pondría un cuchillo en el cuello a su hijo. Mientras lo tenía como rehén le pedía todo el dinero. Se llevaron plata en pesos, dólares, un reloj de pulsera y un celular. Con el paso de los días se fueron conociendo datos, pero fue el aporte de un remisero el que llevó a los investigadores hasta el lugar donde se realizó el allanamiento en 3 de febrero y Avenida Parque, de Gualeguaychú.



Luego, la víctima no los identificó en rueda de personas ni tampoco el remisero, por lo que fueron desvinculados del delito por robo con arma, pero se los llevó a juicio por la figura de "encubrimiento", porque en el allanamiento se secuestraron elementos que tenían relación con ese robo. Sin embargo, en el juicio no se pudo acreditar que esos efectos (un reloj y una cuchilla) fueron obtenidos de forma ilegal, o si los compraron o lo permutaron por algo, y fueron absueltos.



Pero de lo que no pudieron escapar fue de lo sucedido el 6 de julio de 2016. Ambos jóvenes fueron hasta la tienda "Lo de Juana". Mónica Janet ingresó sola, le pidió ropa a la comerciante para probarse y luego llamó a Osvaldo que la esperaba en la vereda. Cuando el joven entró, ella sacó una navaja que tenía escondida y se la apoyó en la garganta a la vendedora. La víctima empujó a la agresora y le pidió auxilio a su esposo, que llegó en segundos acompañado de su hijo y nieto.



Los delincuentes trataron de escapar, pero los comerciantes lograron atrapar en la puerta a la joven, mientras que el novio salió corriendo y al cabo de unos segundos regresó con un hierro con el que amenazó al hijo de la vendedora, de 39 años, y a su nieto, de 16. Los hombres "soltaron" a Mónica Janet Gutiérrez, y ambos se dieron a la fuga por Santiago Díaz al norte. Luego de varias cuadras, un móvil de la comisaría tercera los detuvo.



El 21 de febrero de 2017 fueron llevados a juicio y la jueza Alicia Vivian los condenó a ambos a la pena de 4 años de prisión de efectivo cumplimiento, por el delito de robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa. Esta sentencia fue recurrida por la defensa de los delincuentes y mientras se esperaba la resolución de la Justicia, ambos permanecían en libertad. Durante un año continuaron con su actividad sin importarles el proceso al que estaban sometidos y protagonizaron tres nuevos hechos.



El primero de ellos ocurrió el 1 de agosto, cuando Osvaldo trepó la reja de una vivienda en calle Constitución al 600, y en su intento de apoderarse de algunos elementos, rompió el vidrio de una puerta lateral con la intención de ingresar a la casa, pero un vecino alcanzó a notar lo que sucedía y avisó a la Policía, que lo atrapó cuando escapaba en calle Buenos Aires, casi Hernández.



El segundo caso sucedió el 12 de marzo pasado, en donde los dos involucrados ingresaron a propiedad en Chalup al 700, en donde redujeron a las víctimas amenazándolas de que no dijeran ni hicieran nada, y se llevaron un teléfono celular y el cargador, detalla ElDía.



Cuatro días después, en la madrugada del 16 de marzo, Osvaldo Gutiérrez ingresó a una casa de calle Eva Perón al 700, y sustrajo un módem de internet y un reloj pulsera. Un vecino escuchó ruidos, alertó a la Policía y cuando arribaron al lugar lo divisaron escapando por la parte trasera de la casa con el botín en su poder.