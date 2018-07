Gendarme iba a festejar su aniversario con su mujer y lo mataron para robarle

Desgarrador

Hay seis sospechosos

El caso

La secuencia del crimen

Mensajes de despedida

Salió de su puesto de gendarme en Florencio Varela vestido de civil para ir a buscar a su mujer, que estaba en el cumpleaños de un pariente en Isidro Casanova. Era el primer aniversario de casados y la idea era pasarlo juntos. Pero no bien se bajó del coche en la casa de la familia de su esposa lo quisieron asaltar dos delincuentes: sólo llegó a sacar su arma. Lo mataron de un balazo que le atravesó el pecho.Por el crimen del gendarme Mateo Villamayor (25) hay un detenido. Según pudo saber Clarín, el testimonio de un familiar de la esposa de la víctima llevó a los investigadores a la peligrosa villa San Petersburgo, cuyos pasillos comienzan apenas a unos 130 metros de donde ocurrió el crimen.Su tío, Juan, se mostró dolido por el deceso del uniformado: "Estoy triste y con mucha bronca. El tenía una nena de 4 años: se defendió y lo asesinaron". El familiar de Mateo, además, comentó que "lo mataron mientras la familia festejaba un cumpleaños". "Voy a extrañar los asados en familia", agregó.En ese peligroso asentamiento, tras varios allanamientos, fueron demorados seis sospechosos y "uno de ellos se quebró", según confiaron fuentes con acceso al expediente.Y ampliaron: "Quiso despegarse y dio datos de cómo dos de los 'amigos' con los que esa noche estaba en una esquina, a metros de donde estacionó Villamayor, mataron al gendarme. También dijo que tenían un arma calibre .40, el mismo calibre que usó el asesino".Uno de los señalados por ese joven estaba entre los demorados por el fiscal del caso Carlos Arribas, de la UFI temática de Homicidios de La Matanza, y quedó detenido. Tiene 26 años. Al otro todavía lo están buscando.El crimen de Villamayor ocurrió anoche, pasadas las 21.30, justo el día en que el gendarme cumplía el primer aniversario de casado con su mujer, Victoria. Mientras él trabajaba, ella había ido hasta la casa de su tío, ubicada en Mi Esperanza 4142, del barrio San Alberto de Isidro Casanova.Cuando salió de franco de servicio de su puesto en Florencio Varela, Villamayor se subió a su Gol Trend para ir a buscar a su mujer. Cuando llegó a la casa de los parientes de su esposa, donde festejaban un cumpleaños, estacionó, se bajó del coche pero apenas llegó a tocar el timbre."En la esquina había un grupo de cuatro, dos de ellos fueron a robarle el auto al gendarme no bien lo vieron llegar. Y lo sorprendieron cuando estaba en la puerta de la casa de sus familiares. Sólo atinó a sacar su arma antes de que lo mataran", explicaron las fuentes. Los ladrones huyeron son robarle nada.En la escena del crimen los investigadores encontraron cuatro vainas calibre .40 y la 9 milímetros reglamentaria del gendarme asesinado. "Uno de los tiros le atravesó un brazo, entró por un costado del tórax y salió por el otro", indicaron las fuentes en función al informe de la autopsia. Villamayor fue trasladado por un patrullero al hospital Paroissien pero llegó muerto.El tío de la mujer del gendarme vio toda la secuencia del crimen. "Cuando declaró, dijo que no sabía de dónde habían salido, que todo fue muy rápido y que los corrió pero se escaparon por los pasillos de la villa San Petersburgo", detallaron las fuentes.Por eso, anoche mismo se hicieron varios allanamientos en la villa, donde fueron demorados seis jóvenes, entre ellos el detenido -que se negó a declarar ante el fiscal- y el que lo delató.También pudieron identificar al otro sospechoso del crimen, que vive fuera de la villa San Petersburgo. Pero cuando allanaron su domicilio ya no estaba y lo están buscando.No bien se enteraron del crimen de 'Villa', como le decían sus compañeros de Gendarmería Nacional a la víctima, varios de los colegas de la víctima lo despidieron en las redes sociales. "Que en paz descanses, camarada, y que Dios te dé el descanso eterno... Buenas guardias, charlas, mates compartidos en el trabajo... Protege a tu familia, amigos y camaradas", fue uno de los tantos mensajes."Hoy te has convertido en un ángel que cuidará de todos sus seres queridos. Te fuiste, sin embargo tu recuerdo siempre quedará entre nosotros. Que el Señor te tenga en su santa gloria", escribió otro gendarme que también posteó una foto junto a Villamayor.Y una amiga, escribió: "Mateo, qué triste es saber que no vamos a poder compartir otras pizzas caseras que tan ricas hacías, un fernet, una partida de pool y ¡La revancha que tanto querías! Me quedo con los recuerdos de las salidas y la hermosa noche que casi nos congelamos en el festival del pomelo, pero así y todo nos divertimos. ¡Te vamos a extrañar!".