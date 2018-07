Golpearon y maniataron a una familia en búsqueda de dinero que no tenían

Al menos cuatro delincuentes armados sorprendieron a una familia de una colonia rural. Los maniataron y se alzaron con algunos electrodomésticos. En las imágenes puede observarse el desorden que ocasionaron en la búsqueda de dinero que no hallaron.El lamentable episodio se registró produjo en la tarde-noche de este viernes, alrededor de las 19, en una granja de Colonia Los ceibos, un paraje rural ubicado sobre el kilómetro 106 de la Ruta Nacional 14, y a unos 25 kilómetros Concepción del Uruguay.El propietario de la vivienda, Sergio Muñiz, contó que fue alertado por un bocinazo, y él pensando que podría ser un vecino, o algún comprador de su pequeña venta de maderas, acudió al llamado y allí fue sorprendido por al menos cuatro hombres armados.Según reveló, los malvivientes se movilizaban en un auto blanco, que ya había sido visto en otras clases de robos rurales en el departamento Uruguay.En ese momento, le dieron un culatazo en el rostro y comenzaron las amenazas, pidiéndole una suma de dinero inalcanzable para el propietario.El hombre y su esposa, fueron llevados hasta la cocina de la casa, done los ataron con precintos de pies y manos. Solo dejaron libre de ataduras a la abuela de la familia.Los ladrones solo pudieron llevarse un par de televisores, computadora entre otros artículos. Pero en las imágenes puede observarse el desorden que ocasionaron en la búsqueda de dinero que no hallaron."Fue una noche de terror", señalaron allegados a la familia.Hasta el momento no se ha informado por parte de fuentes policiales, novedades respecto de los posibles autores de este violento asalto.