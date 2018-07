Se robaron la imagen de San Cayetano de una importante iglesia mendocina

La Basílica de San Francisco es uno de los edificios históricos de la provincia de Mendoza. Todas las semanas cientos de personas llegan hasta ese lugar ya sea por razones religiosas o turísticas.Sin embargo, en el último tiempo la emblemática iglesia mendocina ha sido víctima de varios robos. Esta semana fue le toco al santo del trabajo.El padre Marcos se sorprendió al notar que la imagen de San Cayetano no estaba en su lugar. La ausencia no pasó desapercibida ya que se trata de uno de los santos que más fieles tiene en el catolicismo.En su lugar, las autoridades colocaron un cuadro del Patrono del pan y el Trabajo junto a una pequeña aclaración para explicar la razón del reemplazo: "imagen robada".Según contó el padre Marcos, este no es el primer episodio que sufren ese templo, semanas atrás ya se había robado las alcancías que estaban colocadas junto a otras imágenes que se encuentran en el interior del edificio.