Cuneo Libarona anticipó que apelarán el procesamiento de Varisco

El juez Ríos procesó al intendente Varisco

Además, deslizó: "O no leen, o hay algo raro. Espero que no haya nada raro". Por último, bregó por "un juicio oral y público rápido con un tribunal imparcial y apolítico"."Me da un poco de malhumor el estar atrás de los hechos desde que asumimos la defensa, cuando ya había declarado el intendente y corrían los plazos del procesamiento", introdujo Cuneo Libarona, entrevistado por la radio pública municipal de Paraná.", volvió a insistir.El letrado contó que. Ante ello, anticipó:, insistió.", señaló luego.Para el abogado, "hay un tema de naturaleza sociológica" en relación a la cobertura mediática del caso, especialmente en medios nacionales: "Todo lo que sea sexo, política, droga, noche, vende y es un tema de gran atracción social. También e", precisó.

No hay ninguna conversación de Varisco propia que lo involucre

"No hay una escucha que involucre a Varisco. No hay ninguna conversación de Varisco propia que lo involucre, que son las que valen. No las de terceros. No hay secuestro de dorga que involucre a Varisco. No hay plata del financista o comprador Varisco. No hay testigos que lo involucren a Varisco", enumeró más adelante."Me informaron anoche que hay un señor que conoce toda la organización que se presentó en el tribunal a declarar y le dijeron que no, que había mucho trabajo, que se fuera. Rechazaron a ese ciudadano que quería declarar. Hay cosas muy raras", relató luego."Jurídicamente, el juez está chingando. Pone dos verbos típicos (adquirir y financiar) que son contradictorios. Está muy mal descripto el hecho. No se sabe bien qué se le imputa a Varisco", agregó.Respecto a la mecánica de trabajo, describió: "".Por último, reflexionó: "Estos juicios tienen tres características: el expediente, la opinión pública y la prensa y otra cosa es lo que sucede políticamente. Llevo treinta y pico de años trabajando en este tipo de casos.", completó Cuneo Libarona.