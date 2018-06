Prefectura Naval busca a un isleño desaparecido hace dos días en Santa Elena

Foto 1/2 Foto 2/2

El encargado de la Prefectura Naval Argentina de la ciudad de Santa Elena, Luis Claus confirmó la búsqueda de un hombre llamado Santos Mendieta de 78 años de edad. Se trata de un isleño y pescador de la zona y es buscado desde el pasado lunes.

Mendieta fue visto por última vez el lunes pasado, cuando una persona allegada al hombre alertó de la situación. Según publicó LaPazDigital, el ahora desaparecido no poseía alguna embarcación, vivía de una manera modesta y era querido por los lugareños.

Fuentes de Prefectura de Santa Elena, confirmaron que varias embarcaciones están involucradas en la búsqueda de Mendieta.

Hasta el momento, no se tienen novedades positiva sobre su paradero, y desde Prefectura, señalan que el panorama no es alentador.