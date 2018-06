Detenidos por asalto a ancianos jugaban para las inferiores de un club de fútbol

Los cuatro jóvenes que fueron detenidos en la madrugada de este martes por el asalto a una pareja de ancianos en Gualeguaychú, con futbolistas de las inferiores de Juventud Unida. Así lo confirmó el propio dirigente de la entidad deportiva, quien adelantó que tras el hecho, serán desafectados del plantel.Con el correr de las horas, se confirmó que los jóvenes de entre 17 y 19 años estaban jugando en las divisiones inferiores de Juventud Unida de Gualeguaychú.Habían llegado a la institución deportiva a principio de año de la mano de un representante, quien les pagaba el alojamiento en la ciudad.Al respecto, Jorge Lonardi, presidente de Juventud Unida, confirmó aque los jóvenes serán desafectados del club de fútbol. "La dirigencia del club está muy mal, espantados y conmovidos por lo sucedido. Ahora procuramos interiorizarnos de lo que ocurrió cuyos protagonistas han sido chicos de la 4ª y 5ª divisiones y también de la categoría sub 20, todos menores de 20 años de edad. Todos ellos están en la ciudad desde principio de este año", indicó al respecto.Lonardi explicó que "estos jóvenes no pernoctaban en la pensión del club, sino que estaban por su cuenta bajo la tutela de un representante que los ofreció y los trajo por sus condiciones futbolísticas"."Estos chicos están a cargo de su representante y de sus familias, y se sustentan por ellos mismos", remarcó.De acuerdo a lo que indicó, hasta el momento no habían podido localizar la representante de los jóvenes."Después de lo que ha ocurrido, seguramente todos van a ser desafectados del Club Juventud Unida y deberán afrontar las consecuencias de lo que han hecho ante la Justicia", adelantó.De acuerdo a lo que puntualizó Lonardi, "en el club tenemos a varios chicos en las mismas condiciones, que no son de nuestra ciudad, algunos están por su cuenta y un total de 22 de estos jóvenes se hospedan en una vivienda de Juventud Unida, donde son supervisados por personal del club".