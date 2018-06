Imputaron a los padres que dejaron solos a sus hijos por viajar a comprar ropa

Sociedad Dejaron a sus mellizos encerrados para hacer un viaje a Buenos Aires

El fiscal de Huinca Renancó, Marcelo Saragusti imputó a los padres de los mellizos de seis años que fueron dejados solos en un local de ropa de la localidad, durante más de 12 horas, el pasado lunes.La mujer, madre biológica de los pequeños, fue imputada por presunta "ilegítima de la libertad con abandono de persona, calificado, en concurso ideal". En tanto, su pareja, padrastro de los niños, fue acusado del mismo delito pero sin el agravante de la calificación por el vínculo. Ambos son de nacionalidad boliviana.Un vecino de la localidad fue quien advirtió que los niños estaban solos en un comercio y avisó a la Policía. Convocaron a un cerrajero para rescatarlos. Los chicos contaron que sus padres (con su hermanito menor, de un año) habían viajado a Buenos Aires a comprar ropa y que no era la primera vez que lo hacían.Según la defensa de los padres, los niños no estaban encerrados, tenían la orden de no abrir a nadie pero les habían dejado la llave para entrar y salir, e ir a buscar comida a un local cercano, de la Terminal de ómnibus.La Senaf dispuso restituir a los pequeños a sus padres tras comprobar cómo es el vínculo, que asistían regularmente a la escuela, "estaban contenidos y en buen estado de salud".Luis Gerchunoff, de Senaf, declaró: "Los padres fueron y volvieron en el día. No es la primera vez que lo hacían. Era algo bastante naturalizado. Hay una cuestión cultural, la señora no registraba la situación de riesgo de los chicos. Los mellizos son muy desenvueltos, no estaban atemorizados. Fue un episodio riesgoso y con final feliz"."La imputación es una medida procesal que se toma para que la persona se defienda. Está sujeta a prueba. Si bien la defensa señala que los menores tenían llave, los funcionarios policiales tuvieron que recurrir a un cerrajero, esa circunstancia es motivo de investigación", explicó Saragusti.El fiscal dijo que se han tomado varios testimonios y se diligenciarán más, además se escuchará la versión de los chicos, para determinar tenían la posibilidad de salir del local o habían sido privados de su libertad."Estas son cuestiones en las que hay que actuar rápido. Surgió un indicio para atribuir una imputación y las circunstancias ahora están sujetas a una investigación", agregó el representante del ministerio público en Huinca Renancó.