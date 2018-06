Testimonio clave: Debe declarar la acusada de ser coautora de golpiza Pastorizzo

En una nueva jornada del juicio oral y público por el crimen de Fernando Pastorizzo, hoy declararán efectivos de Criminalística e Investigaciones. También está previsto que lo haga la amiga de Nahir Galarza -Sol Martinez- acusada de coprotagonizar el incidente ocurrido a la salida de un boliche en Navidad.La joven de 19 años, compañera de la escuela secundaria, tras el homicidio del 29 de diciembre abandonó Gualeguaychú luego de recibir amenazas a través de las redes sociales y de acusaciones cruzadas con Juan Cabrera, el amigo de Fernando y primo hermano de Nahir.Fue citada a que se presente en los Tribunales de Gualeguaychú, pero al estar radicada en otra ciudad es posible que su presencia se postergue hasta la audiencia del lunes., aunque una de las respuestas posibles que justificarían desde su óptica la golpiza es una supuesta agresión de Fernando a Nahir, señala el diarioCabe recordar que una semana después de cometido el crimen, la mejor amiga de la imputada escribió en su cuenta de Twitter: "Es lamentable pero es la verdad, estaba con una asesina y no me daba cuenta. Si realmente están pensando que fui cómplice o que sabía que esa mina estaba así están errados"."Vengo a dar la cara porque no soy ninguna hdp, con Fernando discutí adentro del boliche donde él me agarró del brazo y yo le di una piña. No tuve ninguna relación más con el después de eso. Ahora soy la culpable también de que Nahir estaba loca? Por favor gente", aseguró desde su cuenta.