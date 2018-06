Mega operativo de Prefectura detuvo en Gualeguaychú a un jefe narco uruguayo

Todo el procedimiento fue realizado por la Prefectura Naval y en cada una de las ciudades donde se realizaron los allanamientos se contó con apoyo de personal de otras localidades. Pero la noticia más importante se produjo en Gualeguaychú, donde hubo cinco allanamientos y se detuvo a Rubén Alejandro Rodríguez de Armas, un peligroso delincuente de Uruguay, señalado de ser el cabecilla de una banda que comercializaba droga entre la Argentina y la República Oriental. El hombre se encontraba prófugo de la Justicia luego de que se fugara de la Unidad Penal 4 "Santiago Vázquez" (ex Comcar).



En la ciudad del carnaval se realizaron cinco allanamientos, que comenzaron a las 11 de la mañana y se prolongaron durante todo el día hasta entrada la noche. Se allanó un domicilio de calle 3 de Febrero casi 25 de Mayo, otro en Urquiza al 300, otro en Colombo al 300, otro en un campo de Costa Uruguay Sur y el más importante de todos fue en el Parador ubicado en el kilómetro 56, sobre la Ruta 14, donde estaba alojado el hombre más buscado por la Justicia uruguaya.



Se trata de Rubén Alejandro Rodríguez de Armas, alias "El Oreja", que el 13 de abril se fugó de la Unidad 4 "Santiago Vázquez" (ex Comcar), que alberga a unos 3.800 hombres, el 34 por ciento de todos los presos de Uruguay. Este hombre llegó el jueves al Parador y junto a su mujer se registraron con documentación falsa. Pasaron la noche y a la mañana del día siguiente los sorprendió la Prefectura.



En su historial se encuentra la muerte de otro delincuente, Nelson Peña Otero, alias "El Rambo". Según describen los distintos medios uruguayos, este hombre era su antiguo jefe y "El Oreja" lo asesinó de cinco disparos en 2011. La Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior del Uruguay informó que el detenido en Gualeguaychú ? que estaba recluido en el módulo 9 de la ex Comcar desde el 2017, luego de ser trasladado desde el Penal de Libertad ? portaba documentación falsa al momento de su aprehensión.



Pero Rodríguez de Armas no fue el único detenido. Su pareja, la mujer que lo acompañaba en su lugar de alojamiento, también fue aprehendida y fue la única trasladada a la Comisaría de la Mujer en Gualeguaychú. Hubo otros cinco detenidos, que fueron aprehendidos y quedaron a disposición del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay.



Hubo un gran hermetismo en torno a las actuaciones y no trascendió información sobre todo lo secuestrado. Lo que se pudo precisar es que se logró secuestrar el vehículo en el que se trasladaban Rodríguez de Armas y su pareja, que estaba en el estacionamiento del Parador. Todo fue el resultado de una investigación que realizó la Prefectura y que demandó varios meses hasta que el Juzgado de Concepción del Uruguay convalidó el estado de sospecha y otorgó los allanamientos.



Fuente: El Día