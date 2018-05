Otorgaron la prisión domiciliaria a los detenidos por el robo a la zapatería

Policiales Mujer detenida por el robo de la zapatería debía cumplir prisión domiciliaria

Policiales Detuvieron a una pareja que robó 20 pares de alpargatas en una zapatería

Fueronsituada en la esquina de San Martín y Maipú en la madrugada del martes pasado, en Gualeguaychú. Una mujer de 36 años, con amplios antecedentes, y su joven pareja de 24 años, fueron aprehendidos durante un allanamiento que realizó la Policía en el domicilio de calle Concordia casi esquina España, el cual ha sido escenario de reiterados operativos de Gendarmería y Policía federal en causas relacionadas al narcotráfico.Justamente por este tipo de delitos es queque le impuso el Tribunal Oral Federal de Paraná tiempo atrás. Pero la sentencia dictaminada no fue de cárcel efectiva, sino que fue beneficiada con unaEn este caso puntual, esta mujer está sospechada de haber violado esa prisión domiciliaria y ser la persona que el martes por la madrugada -en compañía de su novio- trepó los techos, levantó una chapa del comercio, ingresó a la zapatería y se llevó más de 20 mil pesos en mercadería.Ambos fueron aprehendidos por la noche del mismo martes, gracias a las cámaras de seguridad que la Municipalidad de Gualeguaychú tiene en la zona. Si bien existe un estado de presunción, para la Policía esta mujer y su novio son los responsables del robo. En el domicilio de calle Concordia al 900 se secuestró material probatorio, "calzados y prendas de vestir directamente vinculados a la causa", informó la Policía.Según explicó Figueroa a, "los argumentos de la Fiscalía eran más conjeturas que certezas, y para dictar una prisión preventiva uno debe tener un pronóstico serio y fundado sobre los riesgos procesales".Para el magistrado el tenor del hecho no ameritaba una medida preventiva y además no había certezas de un peligro de fuga. "Ella siempre tuvo su domicilio en Gualeguaychú, cumplía su prisión domiciliaria en ese lugar, y además, por lo cual es desproporcionado que cumpla la medida en la cárcel", indicó el magistrado., porque, pero ordenó "recorridas periódicas y efectivas de la Policía en su casa" para controlar que tanto la mujer como el joven cumplan con el arresto.Ambos detenidos deberán afrontar prontamente un juicio en su contra y en el caso de que reciban una condena, la Justicia Federal deberá obligadamente revocar el beneficio de la prisión domiciliaria porque con esta nueva sentencia se comprobaría que la mujer violó la disposición y tendrá que cumplir en la UP6 de Paraná la unificación de las condenas.