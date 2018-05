Incumplió las exigencias de la pena condicional y fue alojado en la cárcel

La aprehensión y posterior traslado a la Unidad Penal Nº 1 de Paraná fue efectivizada por personal de la Comisaría Viale, en el transcurso de esta semana y luego de verificarse el incumplimiento de la batería de condiciones establecidas al condenado Miguel Vera, alias "Chuky", de 22 años, oriundo de esa localidad.



El jefe de la dependencia, Crio. Ppal. Walter Ziegler, indicó: "Oportunamente esta persona accedió a una probation por acumulación de imputaciones en 8 causas. Fue condenado por el Juez Dr. Humberto Franchi a tres años de prisión condicional, sujeta a una serie de medidas, tales como culminar sus estudios obligatorios, someterse a un tratamiento para desvincularse de adicciones, no consumir bebidas alcohólicas ni estupefacientes y no protagonizar ningún nuevo hecho delictivo".



Un año y medio después, habiéndose efectuado el seguimiento e informe correspondiente, se verificó un total incumplimiento. "Operó la revocación de dicha modalidad de pena y este joven pasará a cumplir los tres años de prisión impuesta, de manera efectiva, alojado en una unidad carcelaria de Paraná", afirmó el funcionario.



Según trascendió, en el último tiempo Vera fue denunciado por Violencia de Género y sospechado de la comisión de nuevos delitos, algunos de los cuales se investigan y tramitan en la esfera de la Justicia Federal. (Estación Plus)