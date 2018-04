Robaron elementos de un salón vecinal tras barretear puertas y ventanas

Malvivientes ingresaron en la madrugada del martes a la sede de la Comisión Vecinal Parque del Lago, ubicada sobre calles María Laura Wybert y Gdor. Ramón Mihura de Paraná, donde previo barretear puertas y ventanas, se alzaron con un equipo de música y dos parlantes.



"En la mañana del martes, uno de los profesores que dicta clases a las 8, se encontró con que habían violentado una de las puertas del salón que estamos por terminar del techar y la ventana del salón más chico. Se llevaron un equipo de música, dos parlantes y revolvieron todo", comentó a Elonce TV, el presidente de la Comisión Vecinal Parque del Lago, Alejandro Milocco.



"No se llevaron más nada pero queda esa sensación amarga por el hecho", lamentó ante el programa El Despertador.



Según detalló, los malvivientes, rompieron los barrotes de las ventanas, y "reventaron" una puerta, probablemente con una barreta, y también las rejas.



"Revisaron todo en búsqueda de cosas para llevarse. Encontraron una garrafa pero parece que por el peso, no pudieron llevársela y la dejaron", indicó Milocco.



En la oportunidad, agradeció a un vecino donó un equipo de música para poder continuar con las clases de CrossFit y zumba que se dictan en el salón vecinal, además de yudo y tejido.



Reclamo por luminarias



"Esperamos colaboración por parte del municipio porque la planta de distribución de agua, tiene ocho luminarias y sólo funcionan dos. Los yuyos están de un metro de alto y no podemos ingresar a cortarlos porque eso es privado. Además, sobre la calle que pasa por el costado de la vecinal, desde el año pasado que reclamamos por el cambio de la luminaria pero siempre hay un motivo por el cual no vienen", reprochó el vecinalista, al tiempo que apuntó: "Son situaciones que alientan a que ocurran este tipo de cosas: oscuridad, el estado de las calles y la altura de los yuyos". Elonce.com