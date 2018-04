Detuvieron a una "mula" que había ingerido 54 cápsulas de cocaína

Foto 1/2 Crédito: Policía de Seguridad Aeroportuaria Foto 2/2 Crédito: Policía de Seguridad Aeroportuaria

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), siguiendo los lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación, detuvo a un ciudadano argentino en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, por intentar traficar más de 400 gramos de cocaína en el interior de su cuerpo.



Producto del monitoreo preventivo que realiza la PSA a través de las cámaras de seguridad, el 10 de abril los oficiales identificaron a un hombre caminar por la Terminal C con signos de desorientación. Cuando finalizó los trámites de "check in" en los mostradores de la empresa Aerolíneas Argentinas, el personal policial de videovigilancia advirtió a sus colegas que realizaban los controles a los pasajeros próximos a embarcar un vuelo hacia la ciudad de Río Grande (Tierra del Fuego), de la situación, quienes advirtieron que el pasajero se mostraba nervioso y evasivo mientras lo requisaban. Por estos motivos y ante la presencia de testigos, se le realizó un chequeo no invasivo mediante un equipo "body scan", que evidenció la presencia de cuerpos extraños en el interior de su organismo. Entonces el hombre, de 32 años, confesó que llevaba "cápsulas de cocaína adentro".



Más tarde, personal del Hospital Interzonal de Ezeiza Alberto Eurnekian confirmó la ingesta, que finalmente depuso a lo largo de seis días. Fueron 54 cápsulas que contenían 430 gramos de clorhidrato de cocaína.



El detenido quedó incomunicado y a disposición del Juzgado N° 1 de Lomas de Zamora, a cargo de Alberto Patricio Santamarina.