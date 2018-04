Auto chocó a un remis y los conductores casi terminan a los golpes

Un nuevo accidente de tránsito ocurrió este martes en horas de la tarde en calle Colón al 500. En el lugar, un automóvil chocó a otro.El conductor del remis, explicó aque "llevaba pasajeros por calle Colón, cuando iba a pasar calle Salta aparece un auto cuyo conductor iba hablando por teléfono. La ley indica que cuando vas por la derecha y vas a doblar, ponés la luz de giro y al paso lo tiene el que sigue y no el de la derecha".Fue así que, según relató, "hice lo que me correspondía. Él aceleró, tuve que frenar. Ese fue el primer indicio de lo que iba a pasar. Seguimos circulando por calle Colón, no lo pude cruzar en ningún momento. Luego da señales de que va a doblar por calle La Rioja, lo pasé, aceleró y me volvió a encerrar. Siempre iba con el teléfono en la mano. Se veía que venía muy enojado, como peleando con alguien".Y continuó: "llegamos a calle San Luis, el semáforo da en verde y le toco bocina para que me dé lugar. Hizo una maniobra y cuando lo voy a pasar aceleró y me volvió a encerrar. Me tocó el auto, tuve que subirme al cordón y después de eso lo fui arrinconando hasta parar".Tras ello, ambos conductores bajaron de sus vehículos y comenzó una discusión que casi termina a los golpes. "La Policía llegó al lugar, la gente quiso separar y el me tiró varios manotazos. Luego me sacó el reloj y lo tiró contra mi auto. Acto seguido salió corriendo, se cayó en la vereda y se lastimó", contó."Los pasajeros se asustaron. La señora que llevaba, de cerca de 80 años, debió ser atendida por los vecinos, que le dieron un vaso de agua. Gracias a Dios no pasó nada. Seguramente no estaba enojado conmigo, sino con quien hablaba por celular. Estamos acostumbrados a estas cosas, aunque no con esta euforia. Me quedé porque alguien tiene que hacerse cargo del toque que me hizo en el guardabarros derecho", indicó.Y pidió: "si alguien tiene algún problema o urgencia y necesita hablar por celular que frene, que estacione, que deje trabajar al resto. Esto podría haber sido peor. Ahora no puedo seguir trabajando, tengo que ir a hacer la denuncia y pierdo esta tarde".