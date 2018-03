Niña raptada en Misiones escapó del secuestrador cuando pretendía violarla

Policiales Encontraron desnuda y llorando a la nena que había sido raptada en Misiones

Antonella, de seis años, recorrió cuatro kilómetros de monte y plantaciones hasta llegar a un camino angosto, en la provincia de Misiones. Estaba exhausta.. No fue víctima de abuso y está recibiendo contención familiar y de profesionales de la Policía de Misiones.El lunes por la noche, la niña y su hermana Maribel (7) vendían choclos cuando apareció un hombre que preguntó por la mercadería que llevaban. Les dijo que iba a comprarles, pero que tenían que acompañarlo por una plantación de té y yerba mate. Maribel sospechó y se apartó. Antonella, en tanto, cayó en la trampa. No era un comprador, sino un pervertido que quería raptarla. Y lo hizo.La mayor de las hermanitas salió corriendo y alertó a su padrastro, Román Isidro (36), quien a su vez alertó a la Policía. La familia reside en el Kilómetro 40 de Campo Viera, en el límite con Campo Grande.. Era un mal presagio y muchos temieron lo peor. Junto a esos elementos estaba una remera. Esa prenda luego terminaría complicando al único sospechoso arrestado. ÉlA las 6.30 de ayer, detuvieron a Alberto Medina, domiciliado sobre la calle Tierra del Fuego de Campo Grande. El hombre estaba a 400 metros de la ruta nacional 14. Llevaba el torso desnudo y signos de roce de malezas en la piel.La búsqueda entonces se orientó hacia ese sector. Dos horas y media después, dieron con Antonella. Fue allí que pudieron reconstruir el horror que había atravesado:Cuando dieron con ella, caminaba llorando, sólo con la remera puesta, por un camino vecinal, a unos 1000 metros de la ruta 14. Los policías corrieron a asistirla. Hubo mucha emoción entre los uniformados.En el traslado entre el lugar del hallazgo y la comisaría de Campo Grande, la niña se durmió. Estaba muy cansada y asustada. Desde la seccional la llevaron al hospital, donde se corroboró que no la habían violado.Tan valiente como ella fue su hermana Maribel, cuya descripción del secuestrador fue tan clara y precisa que cuando los policías estuvieron ante Medina no dudaron de que se trataba del principal sospechoso.Ahora se investiga un dato que se escucha con fuerza., cuando ellas ofrecían los choclos a los vecinos de la zona.El detenido quedó a disposición de la jueza Alba Kunzmann de Gauchat, del Instrucción Dos de Oberá. De momento, el sumario está caratulado como "privación ilegítima de la libertad y abuso sexual simple".Antonella volvió a casa. Por orden de la magistrada, recibirá contención por parte de profesionales.