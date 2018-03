Concordia: Asaltaron dos comercios en menos de 48 horas y quedaron filmados

Dos delincuentes armados asaltaron una panadería ubicada en calle Feliciano al 800, en Concordia. Mientras otros dos oficiaban de "campana", en las afueras del local y sobre de otra moto, listos para huir.El asalto quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio. Según las imágenes, se logró identificar a uno de los ladrones como un integrante de la misma banda que asaltó a la carnicería de la franquicia Friar, en avenida Eva Perón.

Por su parte, la joven que atiende la panadería contó que los malvivientes "eran jóvenes, y uno aparece en esa filmación, tendría entre 20 y 25 años"."Fue como a las 21 horas, yo estaba acomodando las bandejas, cuando me doy vuelta para atender me encuentro que me están apuntando con un revólver", rememoró la trabajadora. Fue allí que la redujeron, y "el otro empezó a sacar la plata de la caja, atrás estaban mis compañeros trabajando pero no escucharon porque pensaron que eran clientes".En total, los delincuentes se alzaron con un botín cercano a los 800 pesos.