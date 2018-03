Entró a robar a un negocio con su hija de la mano y degolló a la dueña

Los vecinos de Cruz Alta no pudieron anoche conciliar el sueño. Y les va a costar hacerlo en los próximos días y noches.En la localidad de Cruz Alta, en el sudeste cordobés se produjo un espantoso hecho de sangre. En el marco de un violento asalto, la dueña de un mercado ubicado en la zona céntrica de esa población fue asesinada a puñaladas. La estocada más grave la alcanzó en el cuello y la terminó degollando.Marta Susana Mogro tenía 67 años y era madre de dos mujeres. Su esposo había fallecido de cáncer hacía poco tiempo. Por el brutal homicidio, fue detenido un vecino de la comerciante.Su DNI dice que se llama Maximiliano Jesús Cañete y que tiene 31 años. Una cámara de seguridad de un colegio próximo al comercio lo cercó: en la filmación se lo ve entrando al negocio, de la mano de su hija de 10 años, y saliendo luego apresuradamente.En su casa se hallaron ropas y un cuchillo con sangre, además de dinero en efectivo.Cañete quedó acusado por homicidio criminis causae agravado por la participación de un menor, por orden del fiscal Fernando Epelde, de Marcos Juárez.El funcionario judicial le impuso la grave imputación, porque entiende que el sospechoso la habría matado para lograr la impunidad luego del asalto.No menor en la acusación es el hecho de que habría usado y llevado a su propia hija al comercio donde ocurrió todo.Enterados de lo que había sucedido, cientos de vecinos (una multitud para un pueblo de 7.200 habitantes) se congregaron frente a la comisaría de Cruz Alta y reclamaron justicia. También cargaron contra la Policía local y reclamaron respuestas por sucesivos robos que se vienen registrando y por la venta de drogas en este pueblo ubicado a 75 kilómetros de la ciudad de Marcos Juárez.Hubo vecinos que llegaron a reclamar que les entregaran el sospechoso. Querían ponerles las manos encima.El fiscal Epelde, quien considera el caso prácticamente aclarado, aunque espera los resultados de diversos peritajes, ordenó que el acusado fuera enviado rápido a un establecimiento penitenciario.Este caso viene a agregarse a una inquietante secuencia de crímenes por inseguridad que, desde hace tiempo, vienen registrándose en pequeños pueblos del interior profundo de Córdoba.El crimen de doña Marta sucedió alrededor de las 11 de la mañana de ayer, en el mercado más importante de Cruz Alta, que se encuentra en la avenida principal, a metros de la plaza.Fuentes calificadas de la causa revelaron al diarioque una cámara de seguridad de un colegio muestra claramente cuando la mujer salió a la vereda por un momento. Acababa de atender a una vecina. Doña Marta volvió a entrar al comercio y ya no saldría más.De pronto, se ve a un hombre de unos 30 años que arriba al maxiquiosco junto con su hija. Ambos ingresan y, al cabo de unos minutos, el sujeto sale rápido, arrastrando de la mano a la criatura.Momentos después, entra otro cliente, un viejo vecino del pueblo, quien a los segundos sale espantado, a los gritos, y llama a la Policía.Marta Susana Mogro fue encontrada tirada en un depósito del local. Presentaba al menos tres puñaladas. Sobresalía un corte en el cuello, a la altura de la aorta. Murió desangrada.El fiscal Epelde comprobó con sus propios ojos el desorden que había en el negocio y cómo la caja recaudadora estaba abierta y vacía. Los policías no tardaron en identificar al sospechoso. Tampoco costó apresarlo: se encontraba tranquilo en su vivienda.