Enfrentamiento en Villa 351: Detuvieron a siete personas durante la madrugada

Las peleas, balaceras, enfrentamientos se repiten de vez en cuando y una guerra histórica entre tres familias de la Villa 351 no frena. El enfrentamiento no tiene límites, y siempre son los mismos participantes con sus núcleos familiares: Los Mendoza y los Argarañaz que no se dan tregua, y pese a que la Justicia, dispuso la salida obligada de algunos integrantes de la Villa o directamente la detención de otros, el problema de fondo no se lo soluciona.Luego del ataque, prendieron fuego una vivienda y la familia que allí habitaba debió mudarse, mientras el otro grupo, continuaba con las agresiones verbales. Todo ocurrió pese a la intervención de la policía.Tras el violento enfrentamiento sucedido ayer y que dejó como saldo dos personas heridas de bala y una vivienda incendiada, la Justicia, en horas de la madrugada, libró ocho órdenes de allanamiento., Subjefa de la Departamental Paraná de Policía.La Jueza de Garantías Dra. Elisa Zilli ordenó ocho allanamientos y requisas domiciliarias en el interior de la Villa 351, mediadas que se llevaron a cabo durante la madrugada de este viernes con total normalidad, contando con la participación de comisaria 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 16 y San Benito, como así también personal del GSD, GIA y COE.Como parte del procedimiento que se inició a las 3 de este viernes, se ordenó la detención de varias personas que estarían involucradas en los hechos investigados. Como resultado del operativo se procedió a la detención de siete personas. Cuatro detenidos son mayores y otros tres son menores. Según indicaron fuentes, los mayores detenidos fueron identificados como Mauricio Mendoza, Raúl Argarañaz, Gerardo Godoy y Leonardo Arnaldi.La Subjefa de la Departamental Paraná de Policía, confirmó al programaque "los detenidos quedaron a disposición de la Justicia y los procedimientos tuvieron lugar, luego de que denuncias cruzadas que se hicieron los sujetos que intervinieron en los incidentes de ayer", dijo la funcionaria policial a Elonce TV y agregó que "el personal que hace varios días está apostado en la Villa 351, continuará en el lugar para garantizar la seguridad en la zona"