Embargan a policía que mató a ladrón al defender a turista apuñalado en La Boca

El policía del municipio de Avellaneda Luis Chocobar, quien defendió al turista estadounidense que fue apuñalado por delincuentes en La Boca, fue embargado por la Justicia por 400 mil pesos, en el marco de la causa en la que se lo investiga por presunto "exceso de legítima defensa".Chocobar mató a uno de los delincuentes que atacaron a Frank Joseph Wolek el pasado 8 de diciembre pasado y que a causa de las graves heridas sufridas estuvo cerca de morir.Chocobar estaba vestido de civil camino a su trabajo cuando el viernes 8 de diciembre vio cómo dos asaltantes le robaban a Wolek, de 60 años.El efectivo se identificó como policía y alertó a los sujetos, quienes empezaron a escapar.En ese momento, Chocobar le disparó a uno de los delincuentes, quien horas después falleció en el hospital Argerich, mientras que el turista fue llevado a idéntico centro asistencial y semanas después fue dado de alta.El policía local, en tanto, fue detenido, pero días después liberado.Tras salir de la cárcel, Chocobar reveló que en prisión la pasó "muy mal" y agregó que atravesó "un momento muy difícil"."Estuve detenido en la comisaría 26 y luego en la 30, donde me trataron de maravillas y estoy muy agradecido al personal. Pero cuando llegué acá (por la alcaidía de Tribunales) me metieron en un calabozo y dormía en el suelo", detalló.Además, Chocobar añadió: "No puedo hablar mucho porque la causa está abierta. Yo actué cuidando la vida de terceros y resguardando mi vida".El hecho ocurrió poco antes de las 8:00 del viernes 8 de diciembre en la esquina de las calles Garibaldi y Olavarría, a pocos metros del paseo turístico denominado "Caminito", en La Boca.Allí, dos delincuentes con armas blancas sorprendieron a un turista con intenciones de robo, pero como éste se habría resistido lo apuñalaron.Chocobar salió a perseguir a los delincuentes y terminó hiriendo a uno de los dos sujetos, que finalmente murió, mientras que el otro escapó.