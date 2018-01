Médico que salvó a turista, de visita en Paraná: "Solo quería que sobreviva"

En septiembre del año pasado, Joe Wolek, un turista estadounidense, fue atacado por dos delincuentes en el barrio porteño de La Boca. Ese día quisieron robarle su cámara de fotos y recibió cerca de 10 puñaladas que le provocaron dos orificios en el corazón, otros dos de cada lado del pulmón y seis más por otras partes de su cuerpo.Cuando fue trasladado al Hospital Argerich, el cirujano entrerriano Yamil Ponce, lo operó en su momento más crítico y le salvó la vida.De visita en Paraná, dialogó cony expresó que "jamás pensé en la repercusión que iba a tener, mucho menos en el momento de la operación.. De igual maneratanto en Argentina como en el mundo. Es un orgullo".Contó además cómo vivió las dramáticas horas previas y durante la operación. "El paciente fue traído por el SAME un 8 de diciembre por la mañana., explicó., compartiendo la cena con ambas familias. "Fue algo que pasó sin premeditarlo. Tenía que darle indicaciones y le dije que cualquier cosa me escriba por celular. Fue así que me contó que comenzaría el año con su esposa, solos. No lo dudé y lo invité a casa", relató.Pero no fueron los únicos invitados. El 31 de diciembre en horas de la tarde, una enfermera, a la que no había visto más de dos veces, le escribió para saludarlo y le contó que pasaría año nuevo con su pequeña hija, porque su madre había fallecido hace poco tiempo. "Le dije que se sume con nosotros. Esa noche éramos un montón compartiendo el inicio del nuevo año", señaló entre risas a nuestro medio.Por otra parte, se refirió a su trabajo en salud pública, al que describió como "difícil porque. Los libros dicen que para abrir el tórax de un paciente, a nivel quirúrgico, es mejor con una toracotomía lateral. En el caso de Joe Wolek, usamos una esternotomía media, que lleva más tiempo.. Los argentinos tenemos esa capacidad de improvisar.".Consideró que ". Hay que hacer mucho hincapié en el núcleo familiar y demás".Yamil nació en Villa Libertador San Martín pero vivió hasta los 15 años en San Nicolás, Buenos Aires. Luego, volvió a su ciudad natal para estudiar medicina en la Universidad Adventista del Plata. Después de muchos años de estudio, terminó cirugía general en el Hospital Argerich y luego se especializó en cirugía cardiovascular. Finalmente, en la UBA estudió Profesor Universitario en Medicina.