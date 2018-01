Amenazaron de muerte a una jueza de Paraná y a sus hijos

La fiscalía en turno de Paraná investiga la denuncia que formuló esta mañana una jueza, por la cual da cuenta que ella y sus hijos, fueron amenazados de muerte.



El fiscal Ignacio Aramberri tomó la denuncia presentada por la jueza de Ejecución de Penas de esta capital, Cecilia Bértora, indica Uno.



En la denuncia, la magistrada que tiene a su cargo el control de las condenas de todos los presos con jurisdicción en la mitad de la provincia de Entre Ríos, remarcó que no es la primera vez que es amenazada. En anteriores oportunidades los mensajes de querer asesinarla bajo cualquier medio llegaron desde algún pabellón de la Unidad Penal de Paraná.



En esta ocasión, lo que le llamó la atención a la jueza es que desde dos cuentas de Facebook se le hizo saber que en las próximas horas "le van a pegar tiros en la cabeza" a ella como a sus hijos para de "esa manera quitarles las sonrisas".



Se cree que el o los autores de estas últimas denuncias, tienen contacto directo con equipos que le permiten ingresar a internet, para lo cual pudieron haber ingresado al perfil de la red social de la magistrada.



Si bien no se descarta que el tema esté relacionado con algún preso de alguna unidad carcelaria, no se cierra la puerta a otra situación que se tratará de confirmar o descartar en la pesquisa que lleva adelante la fiscalía con personal especializado de la Dirección de Investigaciones.



Mientras tanto, se tomó la resolución de ampliar la custodia policial de la jueza y su entorno familiar ante la grave situación que le marcaron en las redes sociales.



En el arranque de la causa, se pudo establecer que las dos cuentas de Facebook eran falsas, pero que el responsable de las amenazas se tomó el trabajo de crearlas y enviar el mensaje mafioso con un lapso de tiempo de tan solo 10 minutos.



Fuente: Uno