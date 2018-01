Motociclista impactó contra un tejido perimetral y sufrió fractura de cráneo

Cuando se aproximaba a su domicilio, un joven fue protagonista de un accidente en horas de la madrugada del domingo en la localidad de Crespo. El mismo se desplazaba conduciendo una moto Zanella 125 cc. Al llegar a la intersección de Buenos Aires y Mendoza, perdió la estabilidad y el dominio del vehículo, finalizando la trayectoria al impactar en un tejido tipo cerco, que delimita un inmueble.



El motociclista fue trasladado al Hospital San Martín de Paraná, a fin de que se le realicen estudios de mayor complejidad y reciba la atención que amerite el caso. El mismo no llevaba casco y eso derivó en una fractura de cráneo.



En horas de la tarde de este domingo, el subjefe de la Comisaría de Crespo, Luis Tovani, confirmó a FM Estación Plus que el joven de 22 años permanece internado en Terapia Intensiva, aguardándose la evolución que pudiera tener en los próximos días, atento la fractura de cráneo sufrida. Asimismo, precisó que "finalmente los resultados que se estaban aguardando no sumaron gravedad".