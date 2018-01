Asesinó a tiros a un joven porque lo vio en una foto con su ex novia

Dos jóvenes deciden sacarse una foto en inmediaciones de la plaza Escalanta, de Santa Fe, y la suben a la red social. El chico tiene 23 años, la adolescente, 18. La charla de amigos avanza en la madrugada del viernes, sentados sobre un moderno banco de hormigón. La imagen suma me gusta y comentarios. Minutos después, la escena de felicidad se transformará en tragedia.



Mientras los amigos charlaban y se compartían fotos de sus celulares, apareció en el lugar un ex de la adolescente. Sin mediar palabra, sacó un arma y disparó contra el joven. Dos veces: una en un brazo y otra en la cabeza. "El atacante había visto las fotos en las redes o se las había mandado su ex novia", indicaron a Clarín fuentes de la investigación.



Augusto Paulón, la víctima, fue trasladado rápidamente al Hospital de Emergencias José María Cullen, donde quedó alojado en estado crítico. La bala en la cabeza (en el parietal derecho) le causo un daño neurológico severo. Tras agonizar poco más de 24 horas, el joven murió este sábado a la mañana.



En la plaza el contraste es aterrador: entre los juegos para niños, un charco de sangre que quedó del ataque parece revivir aquellas horas oscuras de la madrugada del viernes. Los investigadores tienen, por testimonios de testigos, indicios de cómo sucedió el ataque y quién fue el autor de los disparos.



Desde que ocurrieron los hechos, la Policía busca al agresor, quien estaría identificado, le señalaron a Clarín fuentes del caso. Sin embargo, este sábado a la tarde la investigación no tenía detenidos.



Tras conocerse la muerte del joven, la familia Paulón decidió donar los órganos, según confirmó el director del Hospital, Juan Pablo Poletti. (Clarín)