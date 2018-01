Millonario robo en Paraná: Encontraron dinero pero fiscal rechazó incautarlo

Policiales Trascendieron nuevos detalles sobre millonario robo a comerciante en Paraná

Personal policial de la División Robos y hurtos realizó tres allanamientos en Paraná por el robo de más de 2.000.000 de pesos del que fue víctima un comerciante la semana pasada en la capital entrerriana. Secuestraron un televisor, aparatos de telefonía y prendas de vestir. Llamó la atención que, pese a haber hallado una importante suma de dinero, desde la Justicia se rechazara incautar el efectivo.Con orden judicial se requisaron dos viviendas, una en Barrio Paraná XX y la restante en Barrio 170 viviendas, donde secuestraron un televisor, una tablet, teléfonos celulares, prendas de vestir, entro otros elementos de interés para la investigación.Según se precisó,y que la señora no pudo justificar como propios.En tanto, en el restante domicilio,. Asimismo, se hizo notar que la mujer -que es pareja de un hombre vinculado a una banda de ladrones- intentó ocultar un teléfono celular, un chip y números telefónicos anotados en papel, lo cuales finalmente fueron localizados.En medio de los allanamientosEn tanto, se constató que hacía pocas horas atrás en esta última vivienda se había contratado el servicio de cable.Finalmente, se allanó una vivienda del barrio Jauretche, donde vive un hombre que cuenta con un par de condenas. Allí se incautó un par de celulares."Indignado por cómo trabajan algunos fiscales y delegados judicialesEl comerciante, titular de la cadena de fiambrerías no ocultó su malestar por la decisión que se tomó desde la Justicia de. "Me enteré del incidente, y la verdad es que no sé qué pensar, pero", comentó a diario"Voy a hablar con los policías para ver qué pasó, pero por lo que me cuentan,", resaltó para expresar: "Dos más dos es cuatro, y si hay plata que no puede ser justificada, que se la incaute y luego se vea qué hacer".Sobre el robo, prefirió no dar mayores detalles, solo dijo: "Nos hicieron un perjuicio muy grande, somos trabajadores y lo único que hacemos es vender por derecha. Se habló mucho al cohete y todos esos comentarios malintencionados deberían saber que todo es legal, sino no hubiéramos hecho la denuncia con la cifra millonaria que nos robaron"."Espero que todo esto se aclare, que los delincuentes los metan presos, y que el dinero me se descubrió, me lo puedan devolver, si no lo gastan antes", manifestó finalmente el comerciante.