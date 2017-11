Prisión perpetua para el sujeto que asesinó a puñaladas a su ex mujer

El femicidio ocurrido el 10 de julio en la zona del arroyo El Cura tiene un responsable: el Tribunal de Juicios de Gualeguaychú, encabezado por Mauricio Derudi, dictó la prisión perpetua para Ramón De La Cruz Ortiz, la ex pareja de la víctima.Susana Villarruel sufrió un crimen atroz. Murió a causa de un shock hipovolémico como consecuencia de las cinco lesiones de arma blanca que sufrió en el cuello, mama derecha y sien.Fue atacada cuando caminaba en las primeras horas de la mañana hacia la parada del colectivo de la línea 2 en Tropas e Irazusta. Su cuerpo apareció a los dos días, a la vera del arroyo, tras un rastrillaje que realizó la Policía con perros de rastreo. Estaba escondido entre la vegetación, tapado con ramas, con señales que había sido arrastrada hasta ese lugar, indicóAl fiscal Martin Gil no le costó demasiado llegar hasta un sospechoso. Después de escuchar el contradictorio relato que brindó su ex pareja Ramón De La Cruz Ortiz, le tomó menos de 24 horas ordenar su detención.Desde entonces, el hombre de 38 años está alojado en la UP9 con una prisión preventiva -imputado de homicidio triplemente calificado por el vínculo, por alevosía y por femicidio-, y seguirá en esa condición hasta que la sentencia del Tribunal -que dictaminó la prisión perpetura para De La Cruz Ortiz- adquiera firmeza. El 28 de noviembre se darán a conocer los argumentos de la sentencia.