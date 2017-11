Sigue búsqueda de submarino perdido: "La última comunicación fue el miércoles"

Policiales Buscan submarino argentino desaparecido con una tripulación de 37 personas

El Comando Naval de Tránsito Marino activó un operativo de búsqueda y rescate para el submarino "ARA San Juan", que no se detecta en los radares desde el miércoles pasado.El vocero de la Armada, Enrique Balbi, confirmó que "no se encontró aún al submarino" con el que el Comando Naval de Tránsito Marino perdió contacto desde el miércoles. Tiene un plantel de 38 tripulantes."La versión del incendio no es una información oficial, pudo haber una falla técnica", expresó Balbi. "Aún no tenemos comunicación", sostuvo.El navío "ARA San Juan" realizaba ejercicios de vigilancia en la zona económica exclusiva, a la altura de Puerto Madryn, agregó el diario.