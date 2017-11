Ex directivo de Fútbol para Todos se quitó la vida arrojándose bajo un tren

El ex directivo de Fútbol Para Todos Jorge Delhon fue arrollado esta anoche por una formación del Ferrocarril General Roca, a la altura de la localidad bonaerense de Lanús Este, en un posible suicidio.Fuentes policiales informaron que el hecho se produjo esta noche a la altura de la intersección de las calles 29 de Septiembre y Oncativo, en esa zona del partido de Lanús.En su poder se halló una hoja de papel que tenía escrita la frase "los amo, no puedo creer".Delhon tenía 52 años, cuatro hijos y vivía en ese distrito y todos los indicios señalan que sería un suicidio luego de enterarse horas antes de que el ex presidente de la empresa Torneos y Competencias (TyC) y uno de los 42 acusados en el megaescándalo FIFA, Alejandro Burzaco, lo había acusado de recibir una coima de 4 millones de dólares durante su declaración en la Justicia estadounidense.El maquinista de la formación que se dirigía en dirección a Ezeiza afirmó que "vio correr a un hombre de traje oscuro hacia las vías" y pese a tocarle bocina y activar el freno, esta persona -que a la larga sería identificada como Delhon- se frenó cuando pasaba el tren número 3251 y fue arrollado.En el lugar se presentó personal de la comisaría Lanús 2da. de Lanús Este.En el lugar se presentó el doctor Fernández, titular de la UFI número 4 Descentralizada Lanús, quien dispuso que se realicen las pericias y luego trasladar el cuerpo a la Morgue Judicial a la espera de Autopsia.