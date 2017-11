Con un hacha atacó al personal del hospital de Federación

El incidente ocurrió alrededor de las 16 de este domingo, cuando un grupo de personas ingresó a la guardia del hospital San José, de Federación, con un hombre que supuestamente padecía de un cuadro de convulsión, pero en un momento dado, salió y volvió a ingresar al nosocomio con un hacha en la mano, y entro a correr al personal. En el lugar, aseguran, que no había ningún policía.



"Fue un momento de terror, porque estaba como sacado y empezó a correr a todo el mundo, para colmo el policía no estaba adelante, y cuando vino desde la pieza que tienen en el fondo, a él también lo corrió", relató una mujer.



Personal del hospital público de la ciudad de Federación, aprovechó la ocasión para dar cuenta que no es la primera vez que ocurre un hecho de violencia y no son protegidos por el personal policial, "hemos presentado notas, e incluso hoy quedó registrado el llamado que tuvimos que hacer al 101, para que venga un patrullero. Un día nos van a pegar un tiro, ya que en ciertas horas hay mucha inseguridad", aseguraron al sitio 7Páginas.